صفاقس: سحب الثقة من رئيس بلدية الحاجب باغلبية 3/4 المجلس بسبب عدم تفرغه للعمل البلدي (رئيسة البلدية بالنيابة)

وات -

أكدت المساعد الاول لرئيس بلدية الحاجب ورئيسة البلدية بالنيابة، هاجر المرعوي، اليوم الثلاثاء، على سحب الثقة مباشرة من رئيس بلدية الحاجب التابعة لولاية صفاقس بسبب عدم تفرغه للعمل البلدي وذلك طبقا للفصل 255 من مجلة الجماعات المحلية وبأغلبية 3/4 المجلس على اثر امضاء 15 عضوا من ضمن 18 عضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس البلدية أول أمس الأحد.وأوضحت المرعوي، في تصريح لـ"وات"، أن قرار سحب الثقة من رئيس بلدية الحاجب باغلبية ثلاثة ارباع المجلس يعود اساسا الى تعطل اشغال المجلس البلدي وقراراته في عديد المناسبات وتعثر عدد من المشاريع الطموحة والرائدة بمنطقة الحاجب، وفق تعبيرها، بسبب عدم تفرغ رئيس البلدية الى العمل البلدي وفق ما ينص عنه الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية.في المقابل، حاولت "وات" الاتصال برئيس بلدية الحاجب، وليد العبيدي، في أكثر من مناسبة، ولكن لم يتسنّ الحصول عليه.يذكر ان المجلس البلدي ببلدية الحاجب المستحدثة منذ 2018 يضم 18 عضوا وقد اسفرت الانتخابات البلدية لسنة 2018 عن حصول حركة النهضة عن 6 مقاعد والقائمة المستقلة "التحدي" على 5 مقاعد والقائمة المستقلة "تبديل السروج راحة" على 3 مقاعد، وقائمة حركة نداء تونس على مقعدين، والقائمة الحزبية "المشروع" على مقعد واحد، والقائمة المستقلة "الاقلاع من اجل غد افضل" على مقعد واحد.