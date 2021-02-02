سليانة: شاب في العقد الثالث من عمره يضرم النار في جسده بمقر عمله

وات -

أقدم فجر اليوم الثلاثاء شاب في العقد الثالث من عمره على إضرام النار في جسده، بمقر عمله بشركة خاصة بالمنطقة الصناعية بسليانة المدينة، وفق ما أفاد به مصدر أمني (وات) وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل الشاب الي المستشفى الجهوي بسليانة لتلقي الإسعافات الأولية أين وصفت حالته ب"الحرجة"، لافتا إلى أنه أصيب بحروق من الدرجة الثالثة وتم إيواؤه بقسم الإنعاش وأشار إلى أن أسباب اقدام الشاب على اضرام النار في جسده تعود الى خلافات ومشاكل في شغله.