مهرجان قرطاج الدولي 2021: عودة إلى الأسس الأولى بهوية بصرية جديدة

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// إنتاج مشترك

// تكريم "إنيو موريكوني"

// هوية بصرية جديدة

العودة إلى الجذور الأولى لمهرجان قرطاج الدولي بهوية بصرية جديدة هو التحدّي الأبرز الذي تعمل الهيئة المديرة للدورة 56 لهذه التظاهرة الدولية على تحقيقه، "وفاءً للخيارات التي انبنى عليها المهرجان منذ تأسيسه سنة 1964 وكذلك تماشيا مع السياسات الثقافية للدولة"، بحسب تعبير مدير هذه الدورة عماد العليبي.ولتسليط الضوء على ملامح الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي، عقد المنظمون ندوة صحفية يوم السبت بمدينة الثقافة، تمّ خلالها عرض التصوّرات الكبرى للمهرجان.وأكد مدير الدورة عماد العليبي في مداخلته، على أن الإعداد للدورة الجديدة من هذه التظاهرة الدولية انطلق من جملة من التساؤلات عن "هوية المهرجان وغيابه عن الخارطة العالمية للمهرجانات ومدى انسجام البرمجة مع السياسات الثقافية للدولة".وتحدّث عن تنظيم الدورة 56 للمهرجان من 11 جويلية إلى 17 أوت 2021، وعن توجه إدارة التظاهرة لبرمجة عروض وطنية ودولية تترجم السياسة الثقافية التونسية.وذكر أن من ضمن التصوّر العام للبرمجة احتضان عروض موسيقية تونسية وأخرى شعبية بالإضافة إلى الموسيقى السمفونية وموسيقى الجاز.وتعهّد أيضا بالترويج للسياحة الثقافية من خلال الاتفاقية التي تمّ إبرامها بين إدارة المهرجان والقائمين على تطبيقة Google Art and Culture التي أطلقتها شركة "غوغل" سنة 2011، وهي اتفاقية وصفها عماد العليبي بـ "النوعية" باعتبارها الاتفاقية الأولى في شمال إفريقيا، وفق قوله.ولاحظ العليبي أن المهرجانات الحديثة في العالم لها تصور ثقافي يميّزها قائلا "ليس دورنا أن نملأ المدارج، والمهرجان ينبغي ألا يكون برمجة لعروض تجارية".وأضاف أن المسرح الروماني عُرف بمهرجان قرطاج، لكن هناك معالم أثرية أخرى في قرطاج لا يعرفها الناس وينبغي تثمينها والتعريف بها.وأفاد أن إدارة المهرجان استغلّت الظرف الصحي الذي تعيشه تونس والعالم للعمل على جمع أرشيف المهرجان ورقمنته بالتعاون مع عدد من المؤسسات منها وكالة تونس أفريقيا للأنباء ومؤسسة الأرشيف الوطني ودار الكتب الوطنية.كما عملت الإدارة الحالية للمهرجان على تصوير أشرطة فيديو توثق لشهادات بعض الشخصيات التي سبق لها الإشراف على إدارة المهرجان.وسيتم تجميع الأشرطة وعرضها ضمن برنامج "قرطاج ستوري" وهي تهدف إلى ربط جسر التواصل بين الأجيال.وتمّ بهذا الخصوص تنظيم معرض وثائقي بالبهو الرئيسي لمدينة الثقافة متألف من وثائق أرشيفية تتمثل في معلّقات المهرجان وصور فوتوغرافية ومقالات صحفية.وأعلن مدير الدورة، خلال الندوة الصحفية، عن إنتاج مشترك للمهرجان لعروض تونسية من أنماط موسيقية متنوعة.إذ ستسجل دورة هذا العام عودة الفنان الشعبي الهادي حبوبة رفقة الفنان نصر الدين الشبلي، بالإضافة إلى عرض ثان بعنوان "بحر الصوفية" لكل من نبيهة كراولي وعادل بندقة وعرض فرجوي آخر بعنوان "ديوان الرمل" بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين، من تصوّر لعلي اليحياوي وإخراج الأسعد بن عبد الله.وأكد أيضا أن المهرجان سيكون وفيا لتقاليده في برمجة عروض مسرحية وكوريغرافية وأخرى كوميديا موسيقية من تونس ومن الخارج.وستكون عروض الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي مسبوقة بعرض للموسيقى السمفونية يقدمه الأوركستر السمفوني "لويجي شيروبيني" التابع لمعهد فلورنسا للموسيقى يوم 21 ماي 2021 بالمسرح الروماني بقرطاج.وسيخصّص هذا الحفل الذي يقام بدعم من القنصلية العامة الفخرية في فلورنسا، لتكريم أسطورة الموسيقى والسينما الإيطالي "إنيو موريكوني".ويشارك في هذا التكريم الاستثنائي ما يزيد عن 120 موسيقيا بين عازفي الأركستر السمفوني "لويجي شيروبيني" وعناصر من الأركستر السمفوني التونسي، إضافة إلى كورال جامعة فلورنسا.ويقود هذه المجموعة الأركسترالية المايسترو "باولو بونزيانو سياردي" أحد أشهر قادة الأركسترا في إيطاليا وفي أوروبا أيضا.ويلاقي الجمهور يوم 22 ماي في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الفنانة البرتغالية "سارا كورّيا" وهي من بين أهمّ الأصوات الموسيقية "الفادو" كنمط غنائيّ استثنائيّ وفي غاية التفرّد.ويقدّم الثنائي آسية الجعايبي وسليم بن صافية عرضا بعنوان 'ليلة النجوم" أيام 20 و21 و22 ماي بحمامات أنطونيوس بقرطاج، وهو مشروع فنّي مشترك بينهما يتمثّل في إقامة عروض فنيّة مختلفة ومتنوّعة في أماكن وفضاءات لم يعتد جمهور الثقافة على زيارتها، وتهدف أساسا إلى مصالحة الفضاء العام مع الفعل الفنيّ الذي ااقتصر على الفضاءات والقاعات المغلقة ممّا خلق نوعا من القطيعة مع الجمهور وحدّ من تطلّعاته وانتظاراته من الفنّ والفعل الثقافي في تونس.وتقام الدورة السادسة والخمسون لمهرجان قرطاج الدولي بهويّة بصرية جديدة قام بتقديمها المكلّف بالاتصال في المهرجان حسان السايس.ولم تعد شارة مهرجان قرطاج الدولي تلك القطعة النقدية المعدنية التي تحمل صورة حصان، بل تحمل الشارة الجديدة كلمة "قرطاج" بحروف عربية استمدّت أشكالها من الحروف الفينيقية وكُتبت على شكل حصان.أما الألوان المختارة فهي تعبّر عن خصوصيات الحضارة القرطاجية في علاقة بمحيطها المتوسطي.