شبيبة القيروان -انتداب لاعب النجم الساحلي حسام السويسي في اطار الاعارة

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اعلنت شبيبة القيروان، اليوم الاثنين، عن انتداب الظهير الايسر للنجم الساحلي حسام السويسي في اطار الاعارة الى غاية نهاية شهر جوان القادم.وافاد نادي عاصمة الاغالبة بان اللاعب المنتدب حديثا ماهر الحداد اصبح مؤهلا للعب انطلاقا من المباراة القادمة.ويستضيف فريق شبيبة القيروان بعد غد الاربعاء النادي الصفاقسي لحساب الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وكانت شبيبة القيروان تعادلت يوم السبت مع مضيفها النادي البنزرتي (0-0) في اطار الجولة الحادية عشرة.وتقبع شبيبة القيروان في المركز الاخير برصيد نقطتين من 10 مقابلات.