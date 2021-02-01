شبيبة القيروان -انتداب لاعب النجم الساحلي حسام السويسي في اطار الاعارة

وات - اعلنت شبيبة القيروان، اليوم الاثنين، عن انتداب الظهير الايسر للنجم الساحلي حسام السويسي في اطار الاعارة الى غاية نهاية شهر جوان القادم.
وافاد نادي عاصمة الاغالبة بان اللاعب المنتدب حديثا ماهر الحداد اصبح مؤهلا للعب انطلاقا من المباراة القادمة.
ويستضيف فريق شبيبة القيروان بعد غد الاربعاء النادي الصفاقسي لحساب الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وكانت شبيبة القيروان تعادلت يوم السبت مع مضيفها النادي البنزرتي (0-0) في اطار الجولة الحادية عشرة.
وتقبع شبيبة القيروان في المركز الاخير برصيد نقطتين من 10 مقابلات.
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وافاد نادي عاصمة الاغالبة بان اللاعب المنتدب حديثا ماهر الحداد اصبح مؤهلا للعب انطلاقا من المباراة القادمة.
ويستضيف فريق شبيبة القيروان بعد غد الاربعاء النادي الصفاقسي لحساب الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وكانت شبيبة القيروان تعادلت يوم السبت مع مضيفها النادي البنزرتي (0-0) في اطار الجولة الحادية عشرة.
وتقبع شبيبة القيروان في المركز الاخير برصيد نقطتين من 10 مقابلات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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