الرابطة 2 - المرحلة الاولى - برنامج مقابلات الجولة الثانية

وات - في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة الدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 6 فيفري
المجموعة الاولى
في قربة - س 14 النادي القربي - جمعية جربة
في السبيخة - س 14 مستقبل السبيخة - جندوبة الرياضية
في مدنين - س 14 اولمبيك مدنين - نادي حمام الانف
المجموعة الثانية
في صفاقس 2 مارس -س 14 الملعب الصفاقسي - قوافل قفصة
في منزل نور -س 14 كوكب منزل نور- الملعب القابسي
في مساكن - س 14 هلال مساكن - مستقبل وادي الليل
الاحد 7 فيفري
المجموعة الثالثة
في صفاقس 2 مارس - س 14 سكك الحديد الصفاقسي - نادي منزل بوزلفة
في القلعة الصغرى - س 14 القلعة الرياضية - مستقبل قابس
في بن عروس - س 14 سبورتينغ بن عروس - امل جربة
المجموعة الرابعة
في جرجيس - س 14 الترجي الجرجيسي - مستقبل المحمدية
في القصرين - س 14 مستقبل القصرين - النجم الرادسي
في حمام سوسة - س 14 امل حمام سوسة - اولمبيك سيدي بوزيد
تقام كل المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
السبت 6 فيفري
المجموعة الاولى
في قربة - س 14 النادي القربي - جمعية جربة
في السبيخة - س 14 مستقبل السبيخة - جندوبة الرياضية
في مدنين - س 14 اولمبيك مدنين - نادي حمام الانف
المجموعة الثانية
في صفاقس 2 مارس -س 14 الملعب الصفاقسي - قوافل قفصة
في منزل نور -س 14 كوكب منزل نور- الملعب القابسي
في مساكن - س 14 هلال مساكن - مستقبل وادي الليل
الاحد 7 فيفري
المجموعة الثالثة
في صفاقس 2 مارس - س 14 سكك الحديد الصفاقسي - نادي منزل بوزلفة
في القلعة الصغرى - س 14 القلعة الرياضية - مستقبل قابس
في بن عروس - س 14 سبورتينغ بن عروس - امل جربة
المجموعة الرابعة
في جرجيس - س 14 الترجي الجرجيسي - مستقبل المحمدية
في القصرين - س 14 مستقبل القصرين - النجم الرادسي
في حمام سوسة - س 14 امل حمام سوسة - اولمبيك سيدي بوزيد
تقام كل المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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