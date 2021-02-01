الرابطة 2 - المرحلة الاولى - برنامج مقابلات الجولة الثانية

وات -

السبت 6 فيفري



المجموعة الاولى

المجموعة الثالثة



المجموعة الرابعة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة الدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:في قربة - س 14 النادي القربي - جمعية جربةفي السبيخة - س 14 مستقبل السبيخة - جندوبة الرياضيةفي مدنين - س 14 اولمبيك مدنين - نادي حمام الانفالمجموعة الثانيةفي صفاقس 2 مارس -س 14 الملعب الصفاقسي - قوافل قفصةفي منزل نور -س 14 كوكب منزل نور- الملعب القابسيفي مساكن - س 14 هلال مساكن - مستقبل وادي الليلفي صفاقس 2 مارس - س 14 سكك الحديد الصفاقسي - نادي منزل بوزلفةفي القلعة الصغرى - س 14 القلعة الرياضية - مستقبل قابسفي بن عروس - س 14 سبورتينغ بن عروس - امل جربةفي جرجيس - س 14 الترجي الجرجيسي - مستقبل المحمديةفي القصرين - س 14 مستقبل القصرين - النجم الرادسيفي حمام سوسة - س 14 امل حمام سوسة - اولمبيك سيدي بوزيدتقام كل المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.