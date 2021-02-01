صفاقس: تواصل ارتفاع نسق الوفيات بفيروس "كورونا" بعد تسجيل 8 حالات جديدة

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بينت الإحصائيات الواردة في البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بتاريخ اليوم الاثنين، تواصلا في ارتفاع نسق الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" في الجهة والمقيمين في المستشفيات والمصحات، مقابل تراجع ملحوظ لنسبة الإيجابية في تحاليل تقصي الوباء.فقد سجلت الجهة، 8 وفيات جديدة بتاريخ الأمس الأحد، بما جعل العدد الجملي لحالات الوفاة يتخطى عتبة الخمسمائة وفاة حيث بلغ 509 حالات.كما تخطى العدد الجملي للحالات الإيجابية الحاملة للفيروس والمسجلة إلى حد الآن منذ ظهور الوباء عتبة العشرين ألف حالة (20007 تحديدا)، وذلك بعد تسجيل 178 إصابة جديدة تم اكتشافها من مجموع 1176 تحليلا منجزا، وهو ما يمثل نسبة إيجابية لقرابة 15 بالمائة.يشار الى أن هذه النسبة كانت خلال الفترة الفارطة متراوحة بين 30 و35 بالمائة وتصل أحيانا إلى 40 بالمائة.وسجلت الجهة كذلك 101 حالة تعافي جديدة من المرض، ليصل العدد الجملي للمتعافين إلى 17617 شخصا.أما وضعية المرضى المتكفل بهم في المستشفيات والمصحات، فلا تزال تشهد مؤشرات مرتفعة حيث يقيم حاليا بقسمي العناية المركزة للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري الميداني بطينة 28 مصابا، وفي قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 117 مصابا، وبالمصحات الخاصة 82 مصابا.جدير بالذكر أن العدد الجملي للتحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء بلغ في ولاية صفاقس 72450 تحليلا إلى حد الآن.