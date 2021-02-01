   Om Kalthoum - سيرة الحب  

قيس اليعقوبي مدربا جديدا للنادي الافريقي

Publié le Lundi 01 Février 2021 - 10:29 قراءة: 0 د, 28 ث
وات - اعلن النادي الافريقي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم لمدة موسم ونصف.

وكان اليعقوبي اعلن مساء الاحد انسحابه من تدريب نجم المتلوي اثر الخسارة الثقيلة التي مني بها الفريق امام مضيفه مستقبل الرجيش بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.


ويمر النادي الافريقي بصعوبات كبيرة في هذا الموسم جراء المشاكل المالية والادارية بما انعكس سلبا على نتائج الفريق في سباق البطولة.
ويحتل النادي الافريقي بعد مرور 11 جولة المركز قبل الاخير برصيد 7 نقاط من فوز واحد واربعة تعادلات وست هزائم.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219704



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 01 فيفري 2021 | 19 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:15 17:47 15:23 12:40 07:21 05:53
14°
 18° % 72 :الرطــوبة
تونــس 10°
6.17 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
18°-1019°-1221°-1123°-1224°-14
  • Avoirs en devises
    22610,0

  • (29 jan)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,28877 DT        1$ =2,71372 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 jan)   787,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة