قيس اليعقوبي مدربا جديدا للنادي الافريقي

وات -

اعلن النادي الافريقي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم لمدة موسم ونصف.وكان اليعقوبي اعلن مساء الاحد انسحابه من تدريب نجم المتلوي اثر الخسارة الثقيلة التي مني بها الفريق امام مضيفه مستقبل الرجيش بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.ويمر النادي الافريقي بصعوبات كبيرة في هذا الموسم جراء المشاكل المالية والادارية بما انعكس سلبا على نتائج الفريق في سباق البطولة.ويحتل النادي الافريقي بعد مرور 11 جولة المركز قبل الاخير برصيد 7 نقاط من فوز واحد واربعة تعادلات وست هزائم.