الCTN: بإمكان المسافرين الى مرسيليا يوم 2 فيفري تغيير موعد سفرهم الى 5 فيفري باتجاه جنوة دون معاليم إضافية

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، مساء السبت، عن إلغاء السفرات المبرمجة على خط "مرسيليا"، مع امكانية ان يغير المسافرون حجوزاتهم للسفرة المبرمجة الثلاثاء 2 فيفري 2021، إلى الجمعة 5 فيفري باتجاه "جنوة"، دون توظيف معاليم إضافية.وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يندرج ضمن القرارات المعلن عنها من قبل السلطات الفرنسية بغلق الحدود بداية من غرة فيفري 2021.وأشارت الى امكانية تقديم مزيد من التوضيحات بخصوص هذا التغيير من خلال الاتصال على الرقم 34671061 .