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الCTN: بإمكان المسافرين الى مرسيليا يوم 2 فيفري تغيير موعد سفرهم الى 5 فيفري باتجاه جنوة دون معاليم إضافية

Publié le Samedi 30 Janvier 2021 - 17:17 قراءة: 0 د, 23 ث
أعلنت الشركة التونسية للملاحة، مساء السبت، عن إلغاء السفرات المبرمجة على خط "مرسيليا"، مع امكانية ان يغير المسافرون حجوزاتهم للسفرة المبرمجة الثلاثاء 2 فيفري 2021، إلى الجمعة 5 فيفري باتجاه "جنوة"، دون توظيف معاليم إضافية.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يندرج ضمن القرارات المعلن عنها من قبل السلطات الفرنسية بغلق الحدود بداية من غرة فيفري 2021.


وأشارت الى امكانية تقديم مزيد من التوضيحات بخصوص هذا التغيير من خلال الاتصال على الرقم 34671061 .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219651

Citoyenlibre  (France)  |Samedi 30 Janvier 2021 à 17h 32m |           
C est quoi ce cirque ? La fermeture des frontières ne s applique pas aux résidents .ce qui doit etre le cas de la majorité sinon la totalité des voyageurs , pourquoi retarder et les envoyer en Italie ??



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