كوفيد-19: وزارة الصحة تمنح رخصة ترويج استثنائية لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح الروسي "سبوتنيك"

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منحت وزارة الصحة، رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح الروسي (Sputnik v) وهو ثاني لقاح ضد فيروس كورونا يتم الترخيص له من قبلها.واوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت 30 جانفي 2021، أن إسناد رخصة الترويج قد تم بعد تقييم الملف المقدم من المخبر من قبل الخبراء التابعين للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية وغيرهم من الخبراء في مجالات علم الفيروسات وعلم السموميات وعلم المناعة والأمراض المعدية.وكان وزير الصحة كشف سابقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن تعهد الجانب الروسي بتوفير اللقاح لفائدة تونس في وقت قريب، وذلك بعد محادثات جرت بمقر وزارة الصحة مع سفير روسيا بتونس وأيضا محادثات عن بعد مع مسؤولين روس.وكانت وزارة الصحة قد منحت أول رخصة ترويج إستثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح الأمريكي الالماني "فايزر- بيونتاك" وذلك بتاريخ 11 جانفي 2021.وسيمكن هذا الإطار الترتيبي من التسريع في اقتناء اللقاحين في أقرب الآجال، وفق وزارة الصحة.