الرئيس المصري يعرب عن "تضامنه الكامل" مع رئيس الدولة ومع الشعب التونسي، إثر "المحاولة الفاشلة"، لتسميم الرئيس قيس سعيّد

تلقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، صباح اليوم السبت، مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي.وقد أعرب الرئيس المصري بالمناسبة عن "تضامنه الكامل" مع رئيس الدولة ومع الشعب التونسي، إثر "المحاولة الفاشلة"، لتسميم الرئيس قيس سعيّد الذي شكر نظيره المصري على هذا "الموقف النبيل"، حسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية جاء فيه أيضا أن هذه المكالمة كانت "فرصة للحديث عن تسميم العقول والأفكار، لأن السموم الزُعاف هي التي تستهدف الشعوب والدول قبل أن تستهدف الأشخاص والقيادات".كما تناولت المحادثة "عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين التونسي والمصري والإرادة المشتركة لمزيد تطويرها في كافة المجالات"، وفق نص البلاغ.يُذكر أن النيابة العمومية أفادت أمس الجمعة، بأن تقريرا فنيا صدر عن الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، بيّن أن الظرف المشبوه "لا يحتوي على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".وكانت رئاسة الجمهورية، ذكرت يوم الخميس الماضي أنها تلقت يوم الإثنين الفارط، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الدولة، "يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل إسم المرسل، تسبب في تعكّر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه".