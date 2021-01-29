رئيس البرلمان يعبر عن تضامنه مع رئاسة الجمهورية

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عبر رئيس مجلس نوّاب الشعب راشد الغنوشي، خلال مكالمة هاتفية أجراها بعد ظهر اليوم الجمعة مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عن تضامنه مع رئاسة الجمهورية تجاه أي تهديدات أو استهداف من أي نوعٍ كان.كما كانت المكالمة مناسبة للإطمئنان على صحة رئيس الجمهورية وصحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، إثر الحادثة الخطيرة التي تعرضت لها مؤخرا، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.يذكر أن رئاسة الجمهورية، أوردت في توضيح نشرته أمس الخميس، أنها تلقت يوم الإثنين الفارط بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية، يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه.وطمأنت الشعب التونسي، بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه.من جهتها، أفادت النيابة العمومية في بلاغ للرأي العام اليوم الجمعة، أنه بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني الصادر عن الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، تبين أن الظرف المشبوه لا يحتوي على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر حوار تلفزية، تداولت أول أمس الاربعاء، تعليقات وتحاليل تحدثت عن محاولة ل "تسميم" رئيس الجمهورية.