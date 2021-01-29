القطب القضائي الاقتصادي والمالي يقرر تحجير السفر على الرئيس المدير العام لديوان الزيت ومسؤولين آخرين بولاية منوبة

وات -

قرر القطب القضائي الاقتصادي والمالي تحجير السفر على الرئيس المدير العام الحالي للديوان الوطني للزيت، أحمد السماوي، بسبب تجاوزات تم ارتكابها عندما كان واليا على منوبة، وذلك وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس محسن الدالي، لوكالة تونس افريقي للانباء اليوم الجمعة .واشار الدالي الى ان قرار تحجير السفر جاء بعد توجيه تهم "استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره والإرتشاء من موظف عمومي وهو الباعث لذلك ( أي الطالب للرشوة) والمشاركة في ذلك"،في انتظار استكمال الابحاث وفق قوله .وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي بفتح تحقيق ضد تسعة أشخاص متهمين من بينهم رئيس مدير العام للديوان الوطني للزيت والمعتمد الأول في ولاية منوبة (وهو حاليا في حالة مباشرة) والكاتب العام الحالي لولاية منوبة ومعتمد منوبة الحالي ومسؤول أمني بالجهة.وتم تحجير السفر الى جانب مدير عام ديوان الزيت على المعتمد الأول وكاتب عام ولاية منوبة ومواطن وفق ما اكده الدالي.