الدالي، توجيه مراسلة لمصالح رئاسة الجمهورية للحصول على الظرف المشبوه ((تصريح))

وات -

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، محسن الدالي، بأن الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بالقرجاني وجهت اليوم الخميس مراسلة لمصالح رئاسة الجمهورية للحصول على الظرف المشبوه الذي ورد بداية الأسبوع الحالي على رئاسة الجمهورية.وأضاف الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم، أن الإدارة الفرعية بالقرجاني تنتظر الرد على المراسلة التي وجهتها إلى رئاسة الجمهورية، لحجز الظرف المذكور وإجراء الاختبارات الفنية عليه.وكان الدالي ذكر في تصريح سابق ل(وات) أنه تم تكليف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالبحث بخصوص هذا الموضوع، وتولت الشروع في اجراء هذه الابحاث.وكانت رئاسة الجمهورية أفادت في توضيح نشرته اليوم الخميس، بأنها تلقت يوم الإثنين الفارط حوالي الساعة الخامسة مساء، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه.يشار إلى أن مصدرا برئاسة الجمهورية، أكد ل (وات) أمس الاربعاء، وصول ظرف مشبوه الى القصر الرئاسي بقرطاج، مبينا أن الظرف كان يحتوي على مادة مشبوهة ولا يتضمن أية وثيقة.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر حوار تلفزية أمس الاربعاء، تعليقات وتحاليل تحدثت عن محاولة ل "تسميم" رئيس الجمهورية.