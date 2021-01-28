الرابطة الثانية - درصاف القنواطي حكمة للقاء مستقبل وادي الليل وكوكب منزل النور

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عينت الادارة الوطنية للتحكيم الحكمة درصاف القنواطي لادارة مباراة مستقبل وادي الليل وضيفه كوكب منزل نور التي ستقام يوم السبت المقبل بداية من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.جمعية جربة - اولمبيك مدنين امير العياديجندوبة الرياضية - النادي القربي عامر شوشاننادي حمام الانف - مستقبل السبيخة حمزة جعيدقوافل قفصة - هلال مساكن خالد قويدرالملعب القابسي - الملعب الصفاقسي رشدي قزقزمستقبل وادي الليل - كوكب منزل نور درصاف القنواطينادي منزل بوزلفة - القلعة الرياضية احمد الذواديامل جربة - سكك الحديد الصفاقسي مجدي بلاغةمستقبل قابس - سبورتينغ بن عروس اشرف الحركاتيالنجم الرادسي - الترجي الجرجيسي وليد البنانيمستقبل المحمدية - امل حمام سوسة بلال الرزقياولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل القصرين كريم الخميري