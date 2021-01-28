الرابطة الثانية - درصاف القنواطي حكمة للقاء مستقبل وادي الليل وكوكب منزل النور

وات - عينت الادارة الوطنية للتحكيم الحكمة درصاف القنواطي لادارة مباراة مستقبل وادي الليل وضيفه كوكب منزل نور التي ستقام يوم السبت المقبل بداية من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
وفي ما يلي تعيينات حكام الجولة الافتتاحية (كل المقابلات تنطلق على الساعة الثانية بعد الظهر)
السبت 30 جانفي 2021
المجموعة الاولى
جمعية جربة - اولمبيك مدنين امير العيادي
جندوبة الرياضية - النادي القربي عامر شوشان
نادي حمام الانف - مستقبل السبيخة حمزة جعيد
المجموعة الثانية
قوافل قفصة - هلال مساكن خالد قويدر
الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي رشدي قزقز
مستقبل وادي الليل - كوكب منزل نور درصاف القنواطي
الاحد 31 جانفي 2021
المجموعة الثالثة
نادي منزل بوزلفة - القلعة الرياضية احمد الذوادي
امل جربة - سكك الحديد الصفاقسي مجدي بلاغة
مستقبل قابس - سبورتينغ بن عروس اشرف الحركاتي
المجموعة الرابعة
النجم الرادسي - الترجي الجرجيسي وليد البناني
مستقبل المحمدية - امل حمام سوسة بلال الرزقي
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل القصرين كريم الخميري
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وفي ما يلي تعيينات حكام الجولة الافتتاحية (كل المقابلات تنطلق على الساعة الثانية بعد الظهر)
السبت 30 جانفي 2021
المجموعة الاولى
جمعية جربة - اولمبيك مدنين امير العيادي
جندوبة الرياضية - النادي القربي عامر شوشان
نادي حمام الانف - مستقبل السبيخة حمزة جعيد
المجموعة الثانية
قوافل قفصة - هلال مساكن خالد قويدر
الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي رشدي قزقز
مستقبل وادي الليل - كوكب منزل نور درصاف القنواطي
الاحد 31 جانفي 2021
المجموعة الثالثة
نادي منزل بوزلفة - القلعة الرياضية احمد الذوادي
امل جربة - سكك الحديد الصفاقسي مجدي بلاغة
مستقبل قابس - سبورتينغ بن عروس اشرف الحركاتي
المجموعة الرابعة
النجم الرادسي - الترجي الجرجيسي وليد البناني
مستقبل المحمدية - امل حمام سوسة بلال الرزقي
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل القصرين كريم الخميري
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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