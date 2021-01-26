احتساب المعدل السنوي لهذه السنة الدراسية سيكون على قاعدة ضارب 1 لمعدل الثلاثي الأول وضارب 2 لمعدل الفترة التقييمية الثانية (مسوؤل بوزارة التربية)

وات -

قال مدير عام البرامج بوزارة التربية، رياض بن بوبكر، اليوم الثلاثاء، أن احتساب المعدل السنوي لهذه السنة الدراسية سيكون على قاعدة ضارب 1 لمعدل الثلاثي الأول وضارب 2 لمعدل الفترة التقييمية الثانية.وأفاد بوبكر في تصريح ل(وات) انه بالاتفاق مع الشريك الاجتماعي على دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة موحدة للتعلم والتقييم تمتد من 4 جانفي إلى اخر السنة الدراسية، سيقع اعتماد نظام المراقبة المستمرة لتغطية الفترة الثانية كاملة، على أن يقع احتساب معدل الثلاثي الأول ضارب 1 ومعدل الفترة الثانية ضارب 2 في المعدل السنوي.ولاحظ ان الهدف من قرار دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة من هذه السنة الدراسية وحذف عطلة نصف الثلاثي الثاني، هو حسن التحكم في الزمن المدرسي المخصص للتعلم وفسح أكثر ما يمكن من الوقت لذلك في ظل اعتماد نظام الدراسة يوما بيوم (نظام الأفواج).وستصدر وزارة التربية قريبا مناشير توضح عدد التقييمات وفترات انجازها مع تطبيق مبدأ التخفيف من المحتويات البيداغوجية وتغطية فترة التعلم كاملة، حسب ما أكده بوبكر.يشار إلى ان وزارة التربية أعلنت يوم 19 جانفي الجاري عن قرارها بدمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة تقييمة موحدة من 4 جانفي إلى اخر السنة الدراسية، وحذف عطلة نصف الثلاثي الثاني التي كانت مبرمجة من 4 الى 7 فيفري المقبل، وذلك بعد اجتماع انعقد بالمركز الوطني التكوين وتطوير الكفاءات بمشاركة وزير التربية فتحي السلاوتي ووفد عن الوزارة والكتاب العامين لمختلف الجامعات العامة ونقابات أسلاك التربية الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل.وسيتم الإبقاء على عطلة الربيع من 15 إلى 24 مارس القادم والإبقاء على مواعيد الامتحانات الوطنية مثل الباكالوريا.