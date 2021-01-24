بطولة اتحاد شمال افريقيا للاصاغر - المنتخب التونسي يفوت في الترشح الى النهائيات بعد التعادل 1-1 مع نظيره الجزائري

وات - تعادل المنتخب التونسي للاصاغر( دون 17 سنة) مع نظيره الجزائري 1-1 اليوم في ملعب 5 جويلية بالجزائر في الجولة الاخيرة لدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لكن التاهل للمرحلة النهائية لكاس امم افريقيا ( المغرب 2021) كان من نصيب منتخب الجزائر.
وقد انهى منتخبا تونس والجزائر للاصاغر الدورة في المركز الاول بنفس رصيد النقاط ( 4 نقاط) ونفس فارق الاهداف ( زائد 1) لكن المنتخب الجزائري كسب تاهله بافضلية الرصيد الهجومي حيث سجل 4 اهداف فيما سجل المنتخب التونسي 3 اهداف فقط .
وافتتح منتخب الجزائر التهديف في مباراة اليوم عن طريق الهادي الزلياني د71 قبل ان يتمكن يوسف سنانة من التعديل في د90 لفائدة المنتخب التونسي .
وفي يلي النتائج الحاصلة
الجولة الاولى / الجزائر - ليبيا 3-2
الجولة الثانية / تونس - ليبيا 2-1
الجولة الثالثة الاخيرة / - الجزائر - تونس 1-1
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وقد انهى منتخبا تونس والجزائر للاصاغر الدورة في المركز الاول بنفس رصيد النقاط ( 4 نقاط) ونفس فارق الاهداف ( زائد 1) لكن المنتخب الجزائري كسب تاهله بافضلية الرصيد الهجومي حيث سجل 4 اهداف فيما سجل المنتخب التونسي 3 اهداف فقط .
وافتتح منتخب الجزائر التهديف في مباراة اليوم عن طريق الهادي الزلياني د71 قبل ان يتمكن يوسف سنانة من التعديل في د90 لفائدة المنتخب التونسي .
وفي يلي النتائج الحاصلة
الجولة الاولى / الجزائر - ليبيا 3-2
الجولة الثانية / تونس - ليبيا 2-1
الجولة الثالثة الاخيرة / - الجزائر - تونس 1-1
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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