اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كوفيد-19 لتدارس التدابير المستوجبة خلال المرحلة القادمة

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عقدت اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كوفيد-19 اجتماعها الدوري، مساء اليوم الجمعة باشراف وزير الصحة، فوزي مهدي، لمتابعة تطور الوضع الوبائي وتقييم الإجراءات المعتمدة خلال الفترة الأخيرة وتدارس التدابير المستوجبة خلال المرحلة القادمة.وسترفع اللجنة الى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، المتوقع ان تجتمع غدا السبت، مقترحاتها حول الاجراءات الممكن اتخاذها من أجل مكافحة المرض، قبل يومين فقط من انتهاء مرحلة الحجر الصحي الموجه الممتد الى غاية 24 جانفي الجاري.ومن المنتظر أن يعقد وزير الصحة فوزي مهدي يوم غد السبت على الساعة الحادية عشر صباحا ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة للإعلان عن الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بالحد من انتشار الفيروس بعد انتهاء آجال الإجراءات السابقة.ولم يتسن لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى حد الآن الحصول على تصريح رسمي من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حول تفاصيل المقترحات.وكان وزير الصحة قد أعرب عن قلقه من سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات والوفيات وذلك في تصريح اعلامي ادلى به الجمعة على هامش موكب تسلمت تونس خلاله هبة أمريكية من مستلزمات الوقاية الصحية ضد كورونا.وكشف وزير الصحة عن تسجيل رقم قياسي في عدد الوفيات بلغ 100 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا وذلك بتاريخ يوم امس الخميس 21 جانفي 2021.