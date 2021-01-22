مديرة وحدة انجاز مشروع جسر بنزرت الجديد تؤكد أن اشغال المشروع ستنطلق في موفى السنة الجارية

وات -

أفادت مديرة وحدة انجاز مشروع جسر بنزرت الجديد، ليليا السيفاوي، اليوم الجمعة، بأن موعد انطلاق الاشغال الفنية للجسر سيكون خلال موفى السنة الجارية 2021، معتبرة أن هذا المشروع المعروف فنيا "بالوصلة الثابتة" من المشاريع المركبة والتي تتطلب عملية تدقيق شاملة نظرا لأهمية عناصره الفنية والإدارية ولكلفته المالية الهامّة والمقدّرة بـ750 مليون دينار.وأكدت، في تصريح لـ"وات"، عقب جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر الولاية تحت اشراف والي الجهة، محمد قويدر، وحضور ممثلين عن وزارة التجهيز وبقية المكونات المسؤولة والمجتمعية بالجهة، وخصصت لاستعراض اخر تفاصيل المشروع، أن كل الأعمال التحضيرية الهامة والرئيسية لانطلاق الاشغال الفنية الميدانية تسير بنسق عال حيث تم فتح اعلان طلب العروض الدولي والذي عرف اقبالا كبيرا من قبل 24 مؤسسة عالمية وتم استكمال عملية التقييم في انتظار مصادقة المراقبين على التقارير.ولاحظت بخصوص مشروع تهيئة الاحياء المتاخمة للجسر (5 احياء) أنه تم ابرام الصفقة مع المقاولات المكلفة بكلفة 7 ملايين دينار، وتم اصدار طلب العروض بشأن مشروع طرقات الربط الشعاعية من الجهتين الشمالية والجنوبية، في انتظار فتح العروض يوم 2 مارس المقبل،مشيرة إلى أنه تم اصدار اعلان طلب العروض الخاصة بالخدمات الاستشارية اليوم الجمعة.من جانبها، اعتبرت المديرة العامة للشؤون العقارية بوزارة التجهيز، سامية عربية، ان مشروع الوصلة الثابتة ببنزرت يعدّ من المشاريع النموذجية وطنيا على المستوى العقاري.ونوّهت بالدور المحوري للسلطات الجهوية ببنزرت وبقية أعضاء اللجنة الجهوية المكلفة بتسريع انجاز الملف العقاري، مشيرة الى انه تم تأمين خلاص 97 شخصا من مالكي العقارات الواقعة ضمن حوزة المشروع بقسطه الأول، و 41 شخصا ضمن القسط الثاني، و8 اشخاص تم تعويضهم عن بناياتهم، وجاري العمل على تعويض البقية وتأمين أموال التعويض للأشخاص المعترضين على القيمة وتمكينهم من فرصة سحب أموالهم في انتظار اتمام بقية إجراءات الاعتراض.بدوره، أكد والي بنزرت على مواصلة العمل على إتمام بقية عناصر الملف العقاري، والحرص على إزالة كل المباني التي تم تعويض أصحابها، وتأمين مسار المشروع، خاصة وان الدولة وفرت الى الان تعويضات مالية تفوق 22 مليون دينار.يذكر ان مشروع جسر بنزرت الجديد او الوصلة الثابتة يتوزع على 3 أقساط بطول جملي يفوق 9 كلم منها القسط الثاني ويتعلق بالجسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 1ر2 كلم على مستوى قنال بنزرت وهو من النوع المزدوج وذو هيكل معدني مبلط بالخرسانة الإسفلتية ويتكون من 19 "ممدودة" على قنال الملاحة بطول جملي يصل إلى حوالي 900 متر وبعلو 56 مترا عن سطح البحر، ويسمح بمرور جميع أنواع السيارات والبواخر، وفق ما جاء في وثيقة فنية أعدّتها الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز.