الإعلان عن القائمة النهائية لمسابقة مهرجان الأغنية التونسية 2021

أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان الأغنية التونسية عن القائمة النهائية لعناوين الأعمال والفنانين المرشّحين الذين تمّ اختيارهم للمشاركة في الدورة 20 من هذه التظاهرة التي ستقام من 30 مارس إلى 3 أفريل 2021.وضمّت القائمة 35 فنانًا في أصناف "الإبداع الحر معزوفات" (7 أعمال) و"الأغنية الملتزمة" (6 أعمال) و "الإبداع الحر نمط الأغنية" (4 أعمال) و"الأغنية الوترية" (18 عملا).وتم اختيار 35 مترشحًا من إجمالي 198 ملفًا مرشحًا في هذه الأصناف الأربع، وذلك بإشراف لجان جهوية تتكون من عازف وملحن ومغن ويشرف عليها المندوب الجهوي للشؤون الثقافية في الجهة المعنية.وجرت عملية اختيار الملفات في 12 ولاية هي بنزرت والكاف وقفصة وصفاقس ونابل وقابس والقصرين والمنستير وسوسة وزغوان وتوزر وجندوبة.وتألفت لجنة الاختيار المركزية من عبد الحكيم بلقايد (ملحن) ، شهرزاد هلال (مغنية) ، رياض بدوي (موسيقي)، احميدة جراية (شاعر) وصالح حميدات (مغني ملتزم).ويرأس الفنان شكري بوزيان الهيئة المديرة لمهرجان الأغنية التونسية.وتضم الهيئة في تركيبتها عادل بندقة منسقا للجان الاختيار ومحمد بسكري منسقا جهويا وحاتم القيزاني منسقا فنيا وأحمد ادير منسقا عاما للمهرجان.ويعود تأسيس مهرجان الأغنية التونسية إلى ستينيات القرن الماضي.وبعد غياب ناهز 11 سنة، عاد المهرجان بهدف تدعيم الأغنية التونسية على المستوى الوطني والعربي والعالمي.وفي ما يلي القائمة النهائية للمرشحين في الأصناف الأربع للأغنية التونسية:مسابقة الإبداع الحر معزوفات: مراد شريف ومحمد مروان الضاوي وصبري عوني وراسم دمق وهشام بن عمارة ومراد التومي ومنذر بركوس.مسابقة الإبداع الحر نمط الأغنية: روضة عبد الله وقيس الزايري وسامي الجلاصي وأحمد الماجري.مسابقة الأغنية الملتزمة: بشير لقاني وعبير دربال ورويدة براهمي وبشرى سعيد وروضة عبد الله وحسن عطا.مسابقة "الأغنية الوترية: معز بو صلاح وأحمد الرباعي وجوهر سعيدي وخميس الذوادي وسيف الدين التبيني وعبير كلاعي وفؤاد بالشيخ وطارق ترجت ومحمد أمين بورقيبة ، جيهان الجلاصي ، نبيل بوذينة ورحاب الصغير ومنجية الصفاقسي وخالد قاسم وشكري عمر الحناشي وسرور الهمامي وشادي أشهب.