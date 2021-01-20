زغوان : إيقاف 18 شابا على خلفية أحداث الشغب الليلية

وات -

تمكّنت الوحدات الأمنية في ولاية زغوان منذ يوم 17 جانفي 2021 من إيقاف 18 شابا على خلفية أحداث الشغب الليلية بكل من الناظور وبئر مشارقة وجبل الوسط ، " بتهمة الاعتداء المدبّر ضد الجولان ورمي مواد صلبة " وفق إفادة سامي الهويدي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان في تصريح لـ" وات " اليوم 20 جانفي الجاري.وأوضح أنه تقرّر إطلاق سراح 4 شبان لعدم كفاية الأدلة وإحالة البقية في حالة سراح على قاضي الأطفال ومحكمة الناحية .وذكر مصدر أمني بإقليم الحرس الوطني بزغوان لـ"وات" أنه تم منذ يوم 15 جانفي 2021 تحرير 156 مخالفة في إطارتطبيق إجراءات الوضع الوبائي منها 142 مخالفة من أجل عدم ارتداء الكمامة و14 أخرى بسبب خرق حظر الجولان مشيرا إلى أن الوضع الأمني مستقّر بكافة مناطق الجهة و" لم نسجل أحداثا تذكر بعد إيقاف المجموعات المشاغبة".