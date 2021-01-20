وزير الصحة :الاضطرابات والاحتجاجات قد تنذر بزيادة العدوى بكوفيد 19

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اعتبر وزير الصحة فوزي مهدي، الأربعاء، ان الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها تونس خلال الأيام الأخيرة قد تنذر بزيادة الاصابات بكورونا.وبين في تصريح اعلامي على هامش ندوة صحفية عقدتها الوزارة أن التظاهرات والتحركات الاحتجاجية تمثل خرقا لحظر الجولان، مؤكدا ان ارتفاع حصيلة الاصابات المسجلة يوميا يمثل نتيجة لعدم الالتزام بتدابير الوقاية.وأكد الوزير في سياق آخر، ان الوزارة ضبطت استراتيجية لاجراء التلاقيح ضد الجائحة، مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية ترتكز الى تلقيح اعوان الصحة وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.وجدد التأكيد على أن تونس تطمح الى تلقيح 50 بالمائة من السكان، مؤكدا ان التلقيح اختياري ويستند الى الاختيار الشخصي للمقبلين عليه.وكشف ان وزارة الصحة اعدت 200 فريق تلقيح من ضمنهم 12 اطار صحي لكل فريق لانجاز الحملة المرتقبة بداية من افريل المقبل،مبينا،ان هذه الحملة ستشهد اجراء 120 الف تلقيح يوميا.