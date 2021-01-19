منوبة: إصدار بطاقات إيداع بالسجن والإصلاحية في حق 07 شبان و 03 قصّر

وات -

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء اليوم الثلاثاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 شبان شاركوا في التحركات الليلية بطبربة ودوار هيشر، حسب تأكيد مصدر أمني لصحفية مكتب "وات" بمنوبة.وأضاف المصدر أنه تم ايداع سبعة متهمين بالسجن المدني بالمرناقية، فيما أودع ثلاثة قصّر بمركز إصلاح القاصرين الجانحين، "بعد مشاركتهم في التحركات الليلية التي تم فيها مخالفة حظر الجولان، وإحداث الفوضى، ورشق الدوريات الأمنية بالحجارة وزجاجات المولوتوف في شباو".يأتي ذلك بعد إحالة 17 موقوفا عشية اليوم على أنظار التحقيق، كانت وحدات الأمن والحرس قد ألقت عليهم القبض خلال التحركات الليلية.يذكر أن ولاية منوبة قد شهدت إلى حد اليوم إيقاف 41 شخصا، منذ بداية انتشار التحركات الليلية يوم السبت 16 جانفي الجاري، من بينهم الـ13 شابا من طبربة الذين تم اطلاق سراحهم أمس الاثنين.