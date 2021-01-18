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اتحاد الشغل يستغرب صمت السلط عما يجري من تحركات ليلية متجددة بعديد المناطق والأحياء ويطالب بتقديم توضيحات شافية

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 14:30 قراءة: 1 د, 11 ث
وات - استغرب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم الإثنين، صمت السلط عما يجري من تحركات ليلية متجددة بعديد المناطق والأحياء، مطالبا إياها بتقديم توضيحات شافية تبدّد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين وتحمّل المسؤوليّات.

ودعا اتحاد الشغل في هذا البيان، "الشباب المحتجّ إلى وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات وإلى عدم الانجرار وراء العنف والتنديد بعمليات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص" مهيبا بهم رفض الفوضى ومنع التخريب.


وأضاف البيان ان اتحاد الشغل "يسجّل عجز الدولة عن إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لنسب كبيرة من الشباب ويحمّل السلط المسؤولية في هذا الإهمال وفي تداعياته الوخيمة على المجتمع"، ويعتبر الاقتصار على اللجوء إلى الحلول القمعية وزجّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجد وقاصرا عن إنهاء مشكل مئات الآلاف من الشباب المهمّش".
وأكد الاتحاد إدراكه "لمشروعية الغضب في صفوف شباب تونس الذي أنهكته البطالة والتهميش والفقر والتمييز والحيف الاجتماعي وعمّقت الوعود الكاذبة والمهاترات السياسية نفوره ونقمته"، وفق نص البيان.

وذكّر اتحاد الشغل كافّة الأطراف "بالتحذيرات التي كان أطلقها منذ مدّة حول الانفجار الاجتماعي المرتقب نتيجة انشغال الائتلافات الحاكمة منذ 2011 في التموقع وتقاسم الغنائم وفي مواصلة إتّباع الخيارات السياسية اللاّشعبية التي أثقلت كاهل الشعب وعمّقت فقر غالبيته ومارست تجاهه الحيف والتجاهل لتستثري أقلّية حازت على الامتيازات والتحفيز والثروة".
ويأتي هذا البيان على إثر الأحداث المتجدّدة كلّ ليلة منذ ثلاثة أيّام في عديد المناطق والأحياء، والتي اختلط فيها الاحتجاج بالشغب وعمليّات النهب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصّة وقطع الطريق واستنزاف قوّات الأمن.

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Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 218918

Aziz75  (France)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 17h 03m |           
الشيطان يعطي في دروس!!!!! إتحاد الخراب و كمشة يساريين متطرفين ،غير قادرين على الوصول إلى السلطة بكل نزاهة و شفافية، عكروا صفو العيش. لكن الشعب بالمرصاد. كنتم في السلطة منذ الإستقلال، فما زدتم البلاد إلا تبعية و فقر و تهميش. حان الوقت لمحاسبتكم.

Adel22  (Tunisia)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 15h 03m |           
وين يشوف فيه الاحتجاج
ما رينا حتى احتجاج ولا شعار
كان تنقصو من الاضرابات تو تتفرهد البلاد

LEDOYEN  (Tunisia)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 14h 59m |           
C'est ce qu'on appelle "la blague du jour"

Weldtounes  (Tunisia)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 14h 54m |           
الشيطان ينهي على المنكر



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