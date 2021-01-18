موسم التخفيض الشتوى 2021 سينطلق يوم 29 جانفي الجاري ويستمر 6 اسابيع

أعلنت الغرفة الوطنية لتجارة الاقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات الثقليدية، الاثنين ، ان موسم التخفيض الشتوى 2021 سينطلق بداية من 29 جانفي الجاري ويتواصل على امتداد 6 اسابيع.واضافت الغرفة ، في بلاغ لها ، ان هذه التظاهرة ستدخل حركية على النشاط التجاري ودعم القدرة الشرائية مما يتطلب من مختلف العاملين في قطاع التجارة الاقمشة والملابس المساهمة فيها بشكل فعال.وطالبت المشاركين في التظاهرة بالالتزام بالقوانين المنظمة للتخفيضات والاشهار التجاري وذلك من خلال ايداع تصريح بعملية التخفيض وجرد المنتوجات لدى مصالح وزارة التجارة والالتزام بنسبة التخفيضات المصرح بها على ان لا تقل عن 20 بالمائة .ويتعين على التجار بيان تخفيض السعر على المنتوج حسب نظام التأشير الثنائي الذي يتطلب ذكر السعر قبل التخفيض وبعده والاشهار على واجهة المحلات من خلال استعمال كلمة " تخفيض موسمي ".ودعت الغرفة ، التجار الى مواجهة العروض الوهمية ومكافحة كل التجاوزات وخاصة بيع المنتوجات في شكل بيوعات تنمية تجارية طوال فترة التخفيض الموسمي وخلال الاربعين يوما السابقة