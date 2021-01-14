القصرين: عدد من الشبان يعمدون إلى رشق مركز حي النور بالحجارة

وات -

أقدم عدد من شباب حي النور بمدينة القصرين، مساء اليوم الخميس، على الإعتداء على مركز الأمن الوطني بالحي المذكور، عبر رشقه بالحجارة، مما اضطر الوحدات الأمنية الى إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق مصدر أمني بالجهة.وذكر ذات المصدر في تصريح ل"وات"، أنه تم تركيز دوريات أمنية أمام مركز الأمن الوطني بحي النور لحمايته من الإعتداءات، التي تندرج في إطار أعمال شغب متكررة منذ الشهر الماضي.يذكر أن مركز الأمن بحي النور تعرض أواخر شهر ديسمبر المنقضي إلى اعتداءات متكررة من قبل عدد من الأطفال والشبان تراوحت أعمارهم بين 15 و25 سنة، عبر رشقه ورشق السيارت الأمنية الرابضة أمامه بالحجارة والزجاجات الحارقة، وتمكنت الوحدات الأمنية بالمدينة من التصدي لهم.