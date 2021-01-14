مستقبل سليمان يتعاقد مع المدرب يامن الزلفاني الى غاية جوان 2022

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اعلن مستقبل سليمان يوم الخميس عن تعاقده مع المدرب يامن الزلفاني للاشراف على فريق اكابر كرة القدم بعد حصول القطيعة بالتراضي مع سامي القفصي.وذكرت الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان يامن الزلفاني وقع على عقد الى غاية اواخر جوان 2022.وسبق للزلفاني (41 عاما) ان تولى تدريب المريخ السوداني الذي قاده سنة 2018 الى احراز الثنائي (البطولة والكاس) الى جانب تتويجه مع نادي ظفار العماني بكاس السوبر.كما تحصل مع شبيبة القبائل على المرتبة الثالثة في البطولة الجزائرية.وكان مستقبل سليمان اعلن في وقت سابق انفصاله عن المدرب سامي القفصي بعد يوم واحد من انتصاره خارج القواعد على شبيبة القيروان 3-2 لحساب الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويحتل مستقبل سليمان المركز السابع في جدول الترتيب العام برصيد 11 نقطة.