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غلق المنتزهات الحضرية النحلي والمروج وفرحات حشاد برادس خلال فترة الحجر الصحي الشامل

Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 - 14:48 قراءة: 0 د, 19 ث
أعلنت الوكالة الوطنية لحماية المحيط، أنه تقرّر غلق المنتزهات الحضرية النحلي بأريانة، والمروج وفرحات حشاد برادس أمام العموم إبتداء من يوم الخميس 14 جانفي 2021 إلى يوم الأحد 17 جانفي 2021.

وياتي هذا القرار، حسب بلاغ الوكالة، تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل في البلاد وفي إطار الإجراءات والاحتياطات المتخذة من قبل الحكومة التونسية للتوقي من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على الصحة العامة


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