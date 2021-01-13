الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 13 جانفي 2021

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توزر: تسجيل حالة وفاة 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة : 3 وفيات و158 إصابة جديدة بكورونا امس الثلاثاء

قابس: تسجيل حالتي وفاة و135 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين : تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا و105 إصابات محلية جديدة

باجة : تسجيل حالة وفاة بالكورونا و61 اصابة جديدة بالفيروس



ارتفعت الوفيات بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية توزر الى 71 حالة وفاة بعد تسجيل حالة جديدة مساء أمس لمريضة في منزلها كانت مقيمة في قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بتوزر وخيرت عائلتها عودتها الى المنزل، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات).وأفاد نفس المصدر أن المصالح الصحية تلقت مساء أمس نتائج 65 تحليلا مخبريا كشفت عن تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس، بما يرفع اجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الوباء الى 3444 حالة إيجابية من بينها 408 حالات نشيطة ما تزال حاملة للفيروس، إضافة الى تطور حالات التعافي من الفيروس وفق آخر تحيين الى 3038 متعاف.ويتم حاليا التعهد ب19 مريضا في المستشفيات موزعين الى حالة واحدة مقيمة في قسم الإنعاش الطبي، و7 حالات مقيمة في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بنفطة، و5 في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بتوزر، و6 في المستشفى المحلي بدقاش.يشار الى أن الإدارة الجهوية للصحة أعلنت عن تسجيل مجموع 104 حالات إيجابية يومي 9 و10 جانفي الجاري موزعة بين التحاليل السريعة والتحاليل المخبرية وذلك من جملة 399 تحليلا.مازالت أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في تزايد مستمر بولاية سوسة وفق ما بينته النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة التي اشارت الى تسجيل 3 وفيات جديدة امس الثلاثاء ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة الى 360 وفاة.كما بينت النشرة ان وتيرة الإصابات بفيروس كورونا مازالت كذلك في ارتفاع مستمر بعد تسجيل 158 إصابة جديدة امس الثلاثاء ليرتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ إعادة فتح الحدود في 27 جوان الماضي الى 11106 إصابات والى 11195 إصابة منذ بداية انتشار الوباء منها 682 إصابة في صفوف الإطارات الطبية والشبه طبية واستقر وفق التحيين الأخير مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى عند 8128 حالة في حين يبقى مجموع الحالات النشيطة 2626 حالة ولايزال 127 مصابا بفيروس كورونا اصيلي الجهة و20 مرضى من ولايات أخرى يرقدون الى غاية امس الثلاثاء بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة من بينهم 41 مريض في حالة انعاش عمادافاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" بمطماطة الجديدة ومارث، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس في الولاية الى 180 حالة.وبين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة قد تلقت نتيجة 396 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس وأن 135 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها "ايجابية" واثبتت اصابة اصحابها، واشار الى ان الإصابات تتوزع الى 66 اصابة بقابس المدينة، و42 إصابة بقابس الجنوبية، و09 إصابات بمارث، و07 إصابات بغنوش، و05 إصابات بقابس الغربية، و03 إصابات بكل من الحامة ووذرف.وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 5290 شخصا من بين 6642 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس وبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة 1350 حالة من بينها 371 حالة بقابس الجنوبية، و312 بقابس المدينة، و292 حالة بمارث.توفّي مصابان بفيروس كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية بولاية مدنين ليتطور عدد حالات الوفايات الناجمة عن هذا الفيروس الى 187 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات الجملية بالفيروس منذ ظهور الوباء الى 4737 اصابة وذلك بتسجيل 105 اصابات جديدة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.وتوزّعت الحالات الايجابية الجديدة التي وردت من بين 686 عينة خضعت للتحليل السريع و"البي سي ار" حسب القطاعات بين 7 اعوان صحة ليرتفع عدد المصابين في القطاع الصحي الى 152 مصابا و4 تلاميذ بهم تطورت الاصابات في صفوف التلاميذ الى 184 اصابة واصابتين اثنين بين كل من الاطارات التربوية والطلبة ما جعل عدد الاصابات في صفوف الاطارات التربوية يرتفع الى 74 اصابة ولدى الطلبة الى 24 اصابة.اما جغرافيا فتاتي نصف الاصابات بجزيرة جربة بعدد 53 اصابة منها 31 اصابة بحومة السوق اكثر المعتمديات انتشارا للفيروس و21 اصابة بميدون واصابة واحدة باجيم لتتوزع بقية الاصابات بين 19 اصابة بجرجيس و17 حالة موجبة ببن قردان و7 حالات ببني خداش التي ستشملها اليوم عملية مسح للتقصي حول فيروس كورونا الى جانب 5 حالات بمدنين الشمالية و3 بمدنين الجنوبية واصابة بسيدي مخلوف.وتعافى 54 مصابا ليتطور عدد حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 3631 حالة شفاء توزعت حالات الشفاء الجديدة بين 16 حالة شفاء بحومة السوق و14 بجرجيس و8 بميدون و7 بمدنين الشمالية و5 ببن قردان و3 بمدنين الجنوبية وحالة شفاء واحدة بسيدي مخلوف.توفيت أمس الثلاثاء امراة عمرها 73 سنة بمنزلها في مدينة باجة جرّاء اصابتها بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 99 شخصا .وأثبتت التحاليل الفيروسية المجراة امس ايضا وجود 61 اصابة جديدة بالفيروس بالجهة اغلبها بمدينة باجة (29 حالة ) اضافة الى وجود 17 حالة بتبرسق و7 حالات بتستور وحالتين بمجاز الباب وو6 حالات بنفزة ليرتفع عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية جائحة كورونا بباجة الى 3340 حالة.وقد بلغت نسبة الشفاء من الفيروس امس 86,13 بالمائة بوصول عدد المتعافين الى 2877 شخصا حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.