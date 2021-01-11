صفاقس: المستشفى الميداني العسكري يأوي 19 مصابا بفيروس "كورونا" وتوقع بلوغ طاقة الاستيعاب 40 سريرا قبل نهاية الأسبوع الجاري

وات -

بلغ عدد المصابين بوباء "كورونا" المقيمين في المستشفى الميداني العسكري بطينة (من ولاية صفاقس) 19 مصابا، من ضمنهم مريضان قادمان من قابس والبقية من صفاقس، وفق ما أفاد به المقدم طبيب أنيس بفون عن إدارة الصحة العسكرية التي تتولى تسيير المستشفى بالتنسيق الإدارة الجهوية للصحة وأكد بفون أن الاستعدادات جارية لتوسيع طاقة استغلال المستشفى حتى تبلغ 40 سريرا قبل نهاية الأسبوع الجاري، واشار إلى أن الإطارات الطبية المدنية والعسكرية التي تشتغل في تنسيق تام تسعى إلى "التأقلم مع خصوصيات الظرف وما تتيحه من إمكانيات" وفق قوله.وكان المستشفى الجديد بطينة دخل منذ أسبوع حيز الاستغلال كمستشفى عسكري ميداني خاص بتكفل مرضى "كوفيد 19" تتولى إدارة الصحة العسكرية الإشراف عليه والتصرف فيه في حين تتولى الإطارات الطبية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس مهمة التسيير والاستغلال الطبي بالشراكة مع الأطباء العسكريين.وتعرف جهة صفاقس في الآونة الأخيرة نسقا مرتفعا في عدد المصابين بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات الناجمة عنه فضلا عن ارتفاع كبير في نسبة الإشغال بالمستشفيات والمصحات مما اضطر السلط الصحية والإدارية للبحث عن صيغ مختلفة لتوسيع طاقة الإيواء الطبي بالجهة للاستجابة إلى الطلبات المتزايدة جراء تفشي الوباء.وبلغ بتاريخ أمس الأحد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض 352 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية 15479 حالة، في حين ارتفع عدد المقيمين بالعناية المركزة في المستشفيين الحبيب بورقيبة والعسكري الميداني بطينة 28 مصابا وبقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 108 مصابين وبالمصحات الخاصة 72 مصابا.