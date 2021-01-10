رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى شارل نيكول يدق جرس الانذار حول أزمة نفاد أسرة الانعاش لمرضى كوفيد 19 بالمستشفيات العمومية

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دق رئيس قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة هشام عوينة جرس الانذار حول أزمة نفاد أسرة الانعاش لمرضى كوفيد 19 بالمستشفيات العمومية في ظل تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد.وحذر عوينة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، من وجود أزمة حقيقية تتمثل في نقص أسرة الانعاش بالمستشفيات العمومية ومن بينها مستشفى شارل نيكول، مشيرا الى أن الأزمة مرشحة لأن تكون أكثر خطورة في ظل تواصل ارتفاع الاصابات بكوفيد 19.وأكد أن الفرق الطبية تواجه صعوبة كبيرة في توفير أسرة الانعاش للمرضى، موضحا أن جميع المستشفيات مرتبطة بقاعة العمليات المركزية بوزارة الصحة من أجل تأمين الاحتياجات من أسرة الانعاش لمرضى كورونا.وذكر أن الأزمة بدأت منذ عشرة أيام ذلك أن الأطباء يطلبون أسرة الانعاش لبعض الحالات المتعكرة لكنهم لا يتمكنون من توفيرها لفائدة جميع المرضى الذين تستحق حالاتهم الانعاش، مبينا أن هذا الوضع أجبر الأطباء على الاختيار بين المرضى.وأشار الى أن بعض الحالات من المرضى المتسحقين لأسرة الانعاش لا يحصلون الا على أسرة الأوكجسين، معتبرا أن ذات الوضع ينسحب على المستشفيات بالجهات.ويأتي تصريح رئيس وحدة كوفيد بمستشفى شارل نيكول هشام عوينة، في ظل أزمة صحية تشهد ارتفاعا متواصلا في الحصيلة اليومية للاصابات المسجلة بكورونا وسط نداءات بالتسريع في توفير مزيد من أسرة الانعاش لتوفير العلاج.