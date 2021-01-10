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الرابطة الاولى - الجولة السابعة - نتائج مقابلات الاحد

Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 - 16:16 قراءة: 0 د, 15 ث
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاحد


في رادس - الترجي الرياضي - مستقبل الرجيش 2- صفر


في المنستير الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 1- صفر

في بن قردان - اتحاد بن قردان - النادي الصفاقسي 1- صفر

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