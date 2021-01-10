الرابطة الاولى - الجولة السابعة - نتائج مقابلات الاحد

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاحد
في رادس - الترجي الرياضي - مستقبل الرجيش 2- صفر
في المنستير الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 1- صفر
في بن قردان - اتحاد بن قردان - النادي الصفاقسي 1- صفر
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
في رادس - الترجي الرياضي - مستقبل الرجيش 2- صفر
في المنستير الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 1- صفر
في بن قردان - اتحاد بن قردان - النادي الصفاقسي 1- صفر
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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