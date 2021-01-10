الرابطة الاولى - الجولة السابعة - نتائج مقابلات الاحد

وات -

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاحدفي رادس - الترجي الرياضي - مستقبل الرجيش 2- صفرفي المنستير الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان 1- صفرفي بن قردان - اتحاد بن قردان - النادي الصفاقسي 1- صفر