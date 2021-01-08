كاس الكاف - قرعة قاسية للاتحاد المنستيري وفي المتناول للنجم الساحلي والنادي الصفاقسي

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افرزت عملية القرعة الخاصة بالدور السادس عشر مكرر لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاس الكاف) عن مواجهة الاتحاد المنستيري للرجاء الرياضي المغربي في دربي مغاربي واعد.واذ يشارك الاتحاد المنستيري للمرة الاولى في تاريخه في احدى المسابقات القارية، فان الرجاء الذي فشل في بلوغ مرحلة المجموعات لرابطة الابطال بخسارته المفاجئة امام تونغيت السنغالي بركلات الترجيح يملك تقاليدا عريقة في البطولات القارية وقد سبق له التتويج بكاس رابطة الابطال ثلاث مرات وكاس الكاف مرتين الى جانب احرازه كاس السوبر الافريقي مرتين.اما النجم الساحلي، فتبدو القرعة في متناوله بعدما وضعته في مواجهة يانغ بافالوز (إيسواتيني).وفي الوقت الذي يتطلع فيه فريق جوهرة الساحل الى الظفر بلقب المسابقة للمرة الخامسة في تاريخه بين صيغتيها الجديدة والقديمة والتتويج بكاسه الافريقية العاشرة في مختلف المسابقات، فان منافسه الذي ازيح من رابطة ابطال افريقيا على يد فيتا كلوب الكونغولي لا يملك انجازات قارية تذكر لكنه سيحاول احداث المفاجاة والعبور الى دور المجموعات.كما كانت القرعة مناسبة للنادي الصفاقسي الذي سيجد في طريقه نحو بلوغ مرحلة المجموعات الجمعية الرياضية بكيغالي من رواندا.ويامل فريق عاصمة الجنوب في تدارك خروجه المخيب من رابطة الابطال الافريقية امام مولودية الجزائر ومصالحة انصاره عبر حجز تاشيرة العبور الى دور المجموعات لكاس الكونفدرالية التي سبق له ان فاز بها في اربع مناسبات.وستقام مباريات هذا الدور ذهابا يوم 14 فيفري المقبل وإيابا يوم 21 من نفس الشهر.النادي الصفاقسي (تونس) الجمعية الرياضية بكيغالي (رواندا) يانغ بافالوز (إيسواتيني) - النجم الساحلي (تونس) الرجاء البيضاوي (المغرب) - الاتحاد المنستيري (تونس) اينييمبا (نيجيريا) - بومفونتين سلتيك (جنوب أفريقيا) او ريفرز يونايتد (نيجيريا) بريميرو دي اغوستو (أنغولا) - نامونغو (تنزانيا) بلاتينوم (زيمبابوي) - جاراف (السنغال) نكانا (زامبيا) - الاتحاد البيضاوي (المغرب) غور ماهيا (كينيا) - نابسا ستارز (زامبيا) بوينجيدي سبور (الغابون) - ساليتاس (بوركينا فاسو) اشانتي كوتوكو (غانا) - وفاق سطيف (الجزائر) سونيديب (النيجر) - القطن (الكاميرون) الاهلي بنغازي (ليبيا) - موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية) الملعب المالي (مالي) - شبيبة القبائل (الجزائر) راسينغ ابيدجان (كوت ديفوار) - بيراميدز (مصر) جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - اورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)