هيئة قيادة برنامج تهذيب وإدماج الاحياء السكنية تتدارس تقدّم تحسين 155 حيّا شعبيّا

باب نات -

تحت اشراف وزير التجهيز و الإسكان و البنية التحتية كمال الدوخ انعقد اليوم الجمعة 08 جانفي 2021 الاجتماع هيئة قيادة برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية بحضور الرئيس المدير العام للوكالة حسن الشابي والرئيس المدير العام المساعد حاتم اليحياوي وكافة اعضاء لجنة القيادة و ممثلين عن وزارات الشؤون المحلية و البيئة و المالية .واستعرضت الجلسة تقدم انجاز برنامج تهذيب وادماج الاحياء الشعبية الذي تشرف على إنجازه وزارة التجهيز والإسكان و البنية التحتية عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني و الذي يهدف الى تحسين ظروف العيش داخل الأحياء الشعبية وذلك بتهذيب البنية الأساسية وإنجاز وتجهيزات جماعية وفضاءات صناعية الى جانب تحسين السكن مع تعزيز الشروط البيئية والاجتماعية وتعميمها على كافة المشاريع المبرمجة.وتناولت الجلسة تقدم اشغال برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية للفترة 2021/2013، وهي تهم نحو 155 حيا سكنيا بكلفة تقارب 700 مليون دينار لفائدة اكثر من 858 الف ساكن و233 الف مسكن وبتمويل وطني ومساهمة من الوكالة الفرسية للتنمية والاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار.واكد الوزير أن وكالة التهذيب والتجديد العمراني احد ابرز المساهمين في الحد من انتشار البناءات الفوضوية من خلال تحسين ظروف عيش المواطنين داخل الاحياء السكنية الشعبية.