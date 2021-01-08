مدنين: المجلس الجهوي يقتني 10 أجهزة مكثف اكسيجين والبلديات تضعها على ذمة مستحقيها من مصابي فيروس "كورونا"

وات -

سلّم والي مدنين، حبيب شوّاط، صباح اليوم الخميس، 10 اجهزة مكثف اكسيجين وتجهيزات وقاية، اقتناها المجلس الجهوي، إلى بلديات الولاية التي تعهدت مع أطباء القطاع العام والخاص بوضعها على ذمة مستحقيها من مصابي فيروس "كورونا" ممن لا تستوجب حالتهم الاقامة بالمستشفيات وذلك في اطار دعم الصحة المنزلية.وبالمناسبة، دعا الوالي، في تصريح لـ"وات"، البلديات ومكونات المجتمع المدني الى دعم مثل هذه المبادرة لتوحيد الجهود في مكافحة هذا الوباء.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مجابهة فيروس "كورونا" والحد من تداعياته الصحية واثاره على المصابين، ولتخفيف العبئ على المؤسسات الصحية، وخاصة للحالات التي تستحق فقط جرعات اكسيجين حيث تصل سعة هذه الأجهزة الى 10 لترات من الاكسيجين.