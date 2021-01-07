جلسة استثنائية حول تطورات الوضع الوبائي وأهم الأنشطة المنجزة ضمن برنامج "عزيمة" للتصدي لجائحة كورونا

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عقدت الخلية المركزية للبرنامج الوطني "عزيمة"، اليوم الخميس، جلسة استثنائية خصصت لعرض آخر تطورات الوضع الوبائي بالبلاد وأهم الأنشطة المنجزة من البرنامج على النطاقين المركزي والجهوي في إطار التصدي لجائحة كورونا، وفق بلاغ صادر عن مصالح وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.وتم خلال الجلسة، التي انعقدت بإشراف مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، استعراض تقدم أشغال اللجان الجهوية بإشراف الولاة، وخصوصا متابعة تنفيذ الأنشطة على المستوى المحلي وتوزيع مواد الوقاية على الفئات الهشة، وذلك في إطار تنسيق الجهود للتوعية والتحسيس بضرورة اتباع البروتوكول الصحي خاصة في هذه الفترة الدقيقة من انتشار العدوى.كما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة، التي حضرها ممثلون عن بعض الوزارات والمنظمات والجمعيات الشريكة، على مواصلة المجهودات المبذولة بنفس العزيمة والاستعداد للمحطات القادمة إلى حين التغلب على هذا الوباء الخطير.يذكر أن برنامج "عزيمة" لدعم الوقاية من كوفيد 19، كان انطلق مؤخرا تحت شعار "من جديد نغلبوا الكوفيد"، ببادرة من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، وذلك ضمن برنامج وطني تساهم فيه العديد من الوزارات والجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية، بهدف تعزيز التوعية والتحسيس بضرورة احترام البروتوكولات الصحية وأهمية الوقاية من الفيروس.ويعمل البرنامج على توفير وسائل الوقاية وتعميمها وتوزيعها، والتّوعية والتّحسيس بضرورة الوقاية وآليّاتها، وحماية الفئات الهشّة من مسنّين ومصابين بأمراض مزمنة وفاقدي المناعة وحاملي الإعاقة، والتكفّل الطبّيّ المبكّر بالمصابين بأعراض "كوفيد 19" في منازلهم، تفاديا لتعكّر حالتهم، وتثمين البحث العلمي ودعم مبادرات المجتمع المدني وابتكاراته الهادفة إلى التصدي لفيروس "كورونا".