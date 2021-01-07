تراجع العائدات السياحيّة بنسبة 64 بالمائة خلال سنة 2020

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تراجعت العائدات السياحيّة المتراكمة بنسبة 64 بالمائة لتصل قيمتها الى 2 مليار دينار، على امتداد سنة 2020، مقابل 6ر5 مليار دينار سنة 2019، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي، الخميس.وتطورت عائدات العمل المتراكمة نقدا بنحو 11 بالمائة لتبلغ 7ر5 مليار دينار، في حين تقلصت خدمة الدين الخارجي المتراكمة بحوالي 9 بالمائة لتستقر في حدود 4ر8 مليار دينار.وتراجع مؤشر "توننداكس" ليمر من 6919 نقطة، يوم 7 جانفي 2020، الى 6721 نقطة في الفترة نفسها من سنة 2021.وأشار البنك المركزي، وفق المؤشرات ذاتها، الى انخفاض مدخرات تونس من العملة الصعبة لتمر من 1ر23 مليار دينار، يوم 5 جانفي الى 6ر22 مليار دينار يوم 7 جانفي 2021.وبالتالي، ستمكن هذه المدخرات، حاليا، من تغطية 158 يوم توريد، مقابل 161 يوم في 5 جانفي 2021.