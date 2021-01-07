بنزرت: اصلاح عطب فني بالجسر المتحرك واعادة حركة السير لحالتها الطبيعية

وات -

تمكنت المصالح الفنية المكلفة بمراقبة عمل الجسر المتحرك بمدينة بنزرت، ليلة امس الاربعاء، من اصلاح عطب فني طارئ على مستوى الهيكل المعدني واعادة حركة السير عبر الجسر لحالتها الطبيعية واوضح المدير الجهوي للتجهيز زهير العزعوزي فى تصريح ل(وات)، ان الامر تعلق بعطب الكتروني طارئ خلال انزال الهيكل المعدني للجسر اثر رفعه لمرور باخرتين، وبين ان الفريق الهندسي تمكن من اصلاحه في اقل من 45 دقيقة واشار الى انه تم اليوم الخميس، تنفيذ رفعتين للجسر والسماح بمرور اربع بواخر في اتجاه الميناء التجاري بصورة عادية، معربا عن اسفه عن الاضطراب الذي حدث خلال فترة اصلاح العطب واكد العزعوزي المساعي للحفاظ على نجاعة المنشاة وبرمجة مشروع تجديد الانظمة الميكانيكية والالكترونية للجسر واعلان طلب عروض خاص بالدراسة، حيث ينتظر اعلان طلب عروض المرحلة الاولى من الاشغال خلال النصف الثاني من السنة الجارية بكلفة 1 مليون دينار كقسط اول.