دورة ابو ظبي - انس جابر الى الدور الثاني

وات - فازت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 31 عالميا على الروسية انستازيا بافليشنكوفا الروسية المصنفة 38 عالميا 7-6 و6-3 اليوم الاربعاء في الدور الاول لبطولة ابوظبي الاماراتية.
وتعد بطولة ابوظبي التي تقام مبارياتها على ملاعب ذات ارضية صلبة اولى مشاركات انس جابر في العام الجديد على درب الاستعداد لبطولة استراليا المفتوحة المصنفة من بين الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام" والمقررة من 8 الى 21 فيفري القادم.
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وتعد بطولة ابوظبي التي تقام مبارياتها على ملاعب ذات ارضية صلبة اولى مشاركات انس جابر في العام الجديد على درب الاستعداد لبطولة استراليا المفتوحة المصنفة من بين الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام" والمقررة من 8 الى 21 فيفري القادم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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