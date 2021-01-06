دورة ابو ظبي - انس جابر الى الدور الثاني

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فازت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 31 عالميا على الروسية انستازيا بافليشنكوفا الروسية المصنفة 38 عالميا 7-6 و6-3 اليوم الاربعاء في الدور الاول لبطولة ابوظبي الاماراتية.وتعد بطولة ابوظبي التي تقام مبارياتها على ملاعب ذات ارضية صلبة اولى مشاركات انس جابر في العام الجديد على درب الاستعداد لبطولة استراليا المفتوحة المصنفة من بين الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام" والمقررة من 8 الى 21 فيفري القادم.