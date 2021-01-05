سيدي بوزيد: إيقاف الدروس في مؤسسات التعليم الثانوي معتمديتي الرقاب وبئر الحفي

وات - قرّرت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي تعليق الدّروس في معتمديتي بئر الحفي والرقاب من ولاية سيدي بوزيد لمدّة ستة أيّام بداية من اليوم الثلاثاء بهدف كسر حلقات العدوى بفيروس "كورونا".
وبيّن كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية في سيدي بوزيد إصلاح الدين براهمي في تصريح لـ(وات)، أنّه على إثر تفشّي عدوى الاصابة بفيروس "كورونا" بعد تسجيل ارتفاع لعدد الاصابات في المعتمديتين المذكورتين، اضافة الى اضراب القيمين والقيمين العامين منذ أكثر من شهر الذي حال دون القدرة على تطبيق البروتوكول الصحّي تقرّر إيقاف الدّروس لكسر حلقات العدوى من فيروس "كورونا".
واعتبرت النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالرقاب في بيان لها أن القرارات المتعلّقة بالعودة المدرسية في ظل هذا الوضع ارتجالية ومتسرعة لم تراع خطورة الوضع الصحّي في البلاد.
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وبيّن كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية في سيدي بوزيد إصلاح الدين براهمي في تصريح لـ(وات)، أنّه على إثر تفشّي عدوى الاصابة بفيروس "كورونا" بعد تسجيل ارتفاع لعدد الاصابات في المعتمديتين المذكورتين، اضافة الى اضراب القيمين والقيمين العامين منذ أكثر من شهر الذي حال دون القدرة على تطبيق البروتوكول الصحّي تقرّر إيقاف الدّروس لكسر حلقات العدوى من فيروس "كورونا".
واعتبرت النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالرقاب في بيان لها أن القرارات المتعلّقة بالعودة المدرسية في ظل هذا الوضع ارتجالية ومتسرعة لم تراع خطورة الوضع الصحّي في البلاد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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