سيدي بوزيد: إيقاف الدروس في مؤسسات التعليم الثانوي معتمديتي الرقاب وبئر الحفي

وات -

قرّرت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي تعليق الدّروس في معتمديتي بئر الحفي والرقاب من ولاية سيدي بوزيد لمدّة ستة أيّام بداية من اليوم الثلاثاء بهدف كسر حلقات العدوى بفيروس "كورونا".وبيّن كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية في سيدي بوزيد إصلاح الدين براهمي في تصريح لـ(وات)، أنّه على إثر تفشّي عدوى الاصابة بفيروس "كورونا" بعد تسجيل ارتفاع لعدد الاصابات في المعتمديتين المذكورتين، اضافة الى اضراب القيمين والقيمين العامين منذ أكثر من شهر الذي حال دون القدرة على تطبيق البروتوكول الصحّي تقرّر إيقاف الدّروس لكسر حلقات العدوى من فيروس "كورونا".واعتبرت النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالرقاب في بيان لها أن القرارات المتعلّقة بالعودة المدرسية في ظل هذا الوضع ارتجالية ومتسرعة لم تراع خطورة الوضع الصحّي في البلاد.