زغوان: تسجيل 239 نية استثمار بقيمة 227 مليون دينار في قطاعي الصناعة والخدمات خلال سنة 2020

وات -

سجلت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، 239 نية استثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بولاية زغوان خلال سنة 2020 بحجم استثمارات قدر بحوالي 229 مليون دينار، منها 129 مشروعا بقيمة 218 مليون دينار في قطاع الصناعة سيوفر2560 موطن شغل، و110 مشاريع بقيمة 9 مليون دينار في قطاع الخدمات سيساهم في خلق 411 موطن شغل جديد واوضحت المديرة الجهوية للوكالة إيناس الواعر في تصريح ل(وات) أن المناطق الصناعية بكل من الزريبة وبئر مشارقة، تستقطب الحجم الأكبر من نوايا الاستثمار المسجلة وذلك ب90 مليون دينار لكل منهما.وأضافت أن عدد نوايا وحجم الاستثمارات المسجلة في القطاعين المذكورين بالجهة خلال سنة 2020 تجاوز الاستثمارات التي تم تسجيلها سنة 2019، حيث بلغت 197 مشروعا بقيمة 206 مليون دينار، واشارت إلى أن قطاع الصناعة سيشهد تطورا ملحوظا في السنوات القليلة القادمة بعد أن تمت الموافقة على إنجاز منطقتين صناعيتين بكل من الفحص وصواف على مساحة 50 هكتارا لكل منها.