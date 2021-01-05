بنزرت: إعطاء إشارة انطلاق مشروع " الكورنيش 2 "

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أعطيت اليوم إشارة انطلاق المشروع السياحي والتنشيطي " الكورنيش 2" ببنزرت الشمالية ، وذلك في موكب تولّى الإشراف على فعالياته رئيس المجلس الجهوي للسياحة ( والي بنزرت محمد قويدر) وحضور ممثلي مختلف المصالح والإدارات الفنية الجهوية وثلة من النسيج المجتمعي المهتم.وقال بالمناسبة رئيس المجلس الجهوي للسياحة إن مشروع " الكورنيش 2" انطلق بفكرة ومقترح تلقته السلط الجهوية من لدن ناشط مجتمعي فتم العمل عليه من قبل المجلس الجهوي الذي خصّص كقسط أوّل 500 الف دينار بالتوازي مع تعبئة كافة الجهود من قبل بقية الإدارات الفنية المتداخلة ومشاركة مجتمعية فاعلة .وبيّن المصدر ذاته أن القسط الأول من المشروع يتضمن اعداد كامل المسلك الخاص بغراسة أشجار النخيل على طول 2.5 كلم في انتظار اعداد البرنامج الخاص بتهيئة عدد من المآوي التي تقدر طاقة استيعابها حوالي1200 سيارة على طول " الكورنيش" وإنجاز شبكة انارة بالطاقة البديلة ، مشددا على ان المشروع ككل سيخصّص للمترجلين.وسيتمّ خلال السنة الجارية 2021 تخصيص اعتماد اضفيفي حدود 500 الف دينار كمساهمة من قبل مصالح الولاية في استكمال بقية الاعناصر الى جانب طبعا مساهمات بقية المصالح الرسمية المحلية والجهوية والمركزية أيضا .ومن جانبه أشاد المندوب الجهوي للسياحة إلياس مسلم بأهمية المشروع وإضافاته الجادة للقطاع السياحي والترفيهي والتنشيطي بكامل المنطقة والجهة ككل باعتباره سيلعب دور استقطاب للسياحة الداخلية على غرار الكورنيش القديم وهو ما سينعكس إيجابا على كامل محيط المشروع وفق تعبيره .يشار إلى أن موكب إعطاء إشارة انطلاق المشروع واكبه الى جانب معتمدة بنزرت الشمالية وفاء بن عريف كل من المدير الجهوي للتجهيز زهير العزعوزي والمدير الجهوي لوكالة تهيئة وحماية المحيط سمير العوجي و رئيس دائرة البيئة وحماية المحيط بدائرة الشؤون البلدية محمد علي بوغرارة وعمد المنطقة والمهندس المكلف بالملف الفني للمشروع محمد الورغي وثلّة من ممثّلي النسيج المجتمعي.