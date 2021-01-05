صفاقس : تواصل المنحى التصاعدي لانتشار الوباء وعدد الوفيات والمقيمين بالمؤسسات الاستشفائية

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تواصل المنحى التصاعدي لانتشار وباء "كورونا" وعدد الوفيات الناجمة على الإصابة به في ولاية صفاقس بحسب آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الثلاثاء حيث سجّلت الجهة ست وفيات جديدة و381 إصابة جديدة (من مجموع 995 تحليلا) في حين تماثل للشفاء 360 مصابا.وارتفع بناء على هذه الحصيلة الجديدة عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 329 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية إلى 13816 حالة وعدد حالات الشفاء إلى 10421 حالة في حين بلغ عدد التحاليل المنجزة 52683 تحليلا.بالتوازي مع هذه الأرقام المرتفعة في مستوى الإصابات والوفيات وحالات الشفاء، عرفت الإحصائيات الخاصة بإيواء المصابين بالفيروس ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ عدد المقيمين بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر مستوى قياسيا لم يبلغه من قبل ارتفع معه إلى 102 مقيما وبلغ عدد المصابين المقيمين بالمصحات الخاصة 79 مصابا في حين استقر عدد المقيمين بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة عند 15 مصابا بالفيروس.