صفاقس: المستشفى العسكري الميداني يستقبل اول مريضة ويستعد لقبول دفعة من المرضى بفيروس "كوفيد 19"

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يستعد المستشفى العسكري الميداني بصفاقس لقبول دفعة من المرضى بفيروس "كوفيد 19" بعد استقباله مساء أمس الاثنين لأول مريضة وهي امرأة تبلغ من العمر 61 سنة وصفت حالتها بالمستقرة، وفق المقدم طبيب أنيس بفون عن إدارة الصحة العسكرية التي تتولى تسيير المستشفى بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة وأشار بفون في تصريح ل(وات) إلى أن اجتماعا تنسيقيا سينعقد اليوم مع الإطارات الطبية المدنية بالمستشفيين الجامعيين الحبيب بورقيبة والهادي شاكر والمشرفة على مسلك "كوفيد" بهما، لتحديد عدد الحالات التي تتطلب وضعيتها الصحية توجيهها إلى المستشفى الميداني، وأكد أن كل الظروف ملائمة والتجهيزات والموارد البشرية متوفرة للقيام بعملية التكفل بالمرضى الذين سيستقبلهم المستشفى الجديد.يذكر أن آخر تحيين للحالة الوبائية بولاية صفاقس بتاريخ يوم أمس الاثنين كشف عن وصول عدد الإصابات بالفيروس في الجهة إلى 13435 حالة وعدد الوفيات إلى 323 حالة وفاة كما يقيم بالعناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة 15 مصابا وبقسم "كوفيد أوكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 87 مصابا وبالمصحات الخاصة 76 مصابا.جدير بالتذكير أن المستشفى العسكري الجديد الذي شيد بهبة من جمهورية الصين الشعبية، دخل أمس الاثنين حيز الاستغلال الفعلي كمستشفى عسكري ميداني للتكفل بالمصابين بفيروس "كورونا" قبل أن يباشر عمله بعد الجائحة مستشفى عسكري، موجهة خدماته الاستشفائية في مختلف الاختصاصات للمدنيين والعسكريين معا.