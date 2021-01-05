   Abdelwahab - الكرنك  

تنس - بطولة ابوظبي : القرعة تضع انس جابر في مواجهة قوية امام الروسية انستازيا بافليشنكوفا

Publié le Mardi 05 Janvier 2021 - 11:23 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - وضعت قرعة الدور الاول لبطولة ابوظبي الاماراتية للتنس اللاعبة التونسية انس جابر المصنفة 31 عالميا في مواجهة قوية بملاقاتها يوم الثلاثاء الروسية انستازيا بافليشنكوفا المصنفة 38 عالميا.

وستكون بطولة ابوظبي التي تقام مبارياتها على ملاعب ذات ارضية صلبة اولى مشاركات انس جابر في العام الجديد على درب الاستعداد لبطولة استراليا المفتوحة المصنفة من بين الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام" والمقررة من 8 الى 21 فيفري القادم.
ولم تحرز جابر خلال سنة 2020 اي لقب شانها في ذلك شان منافستها الروسية بافليشنكوفا.

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