إجراءات التصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)

دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ أصدره اليوم الاثنين كافة المؤجّرين إلى إيداع التصاريح بالأجور بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 عبر بوابته الالكترونية www.cnss.tn وأوضح البلاغ ان إيداع التصاريح بالأجور يتم عبر بوابة الصندوق كما يلي :* بالنسبة إلى المؤجّرين المتحصّلين على شهادة مصادقة الكترونية : الانخراط بمنظومة التصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد عبر النفاذ إلى فضاء المؤجّرين/ خدمات على الخط / التصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد، وإيداع التصريح بالأجور وخلاص المساهمات إمّا بواسطة الاقتطاع الإلكتروني أو بتحويل مبالغ المساهمات على الحساب الجاري للمكتب الراجعين له بالنظر.* بالنسبة للمؤجّرين الذين لم يتحصّلوا على شهادة المصادقة الالكترونية : إيداع التصاريح بالأجور والكشف الإجمالي للمساهمات عبر النفاذ إلى فضاء المؤجرين/ خدمات على الخط / تدوين وتحميل التصاريح بالأجور، والقيام بتحويل مبالغ المساهمات على الحساب الجاري للمكتب الراجعين له بالنظر.وأضاف البلاغ ان الصندوق يضع على ذمة منظوريه البريد الالكتروني mindari@cnss.tn للإجابة على جميع الاستفسارات.