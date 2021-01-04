   Abdelwahab - الكرنك  

إجراءات التصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)

Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 21:11 قراءة: 0 د, 44 ث
دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ أصدره اليوم الاثنين كافة المؤجّرين إلى إيداع التصاريح بالأجور بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 عبر بوابته الالكترونية www.cnss.tn وأوضح البلاغ ان إيداع التصاريح بالأجور يتم عبر بوابة الصندوق كما يلي :

* بالنسبة إلى المؤجّرين المتحصّلين على شهادة مصادقة الكترونية : الانخراط بمنظومة التصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد عبر النفاذ إلى فضاء المؤجّرين/ خدمات على الخط / التصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد، وإيداع التصريح بالأجور وخلاص المساهمات إمّا بواسطة الاقتطاع الإلكتروني أو بتحويل مبالغ المساهمات على الحساب الجاري للمكتب الراجعين له بالنظر.


* بالنسبة للمؤجّرين الذين لم يتحصّلوا على شهادة المصادقة الالكترونية : إيداع التصاريح بالأجور والكشف الإجمالي للمساهمات عبر النفاذ إلى فضاء المؤجرين/ خدمات على الخط / تدوين وتحميل التصاريح بالأجور، والقيام بتحويل مبالغ المساهمات على الحساب الجاري للمكتب الراجعين له بالنظر.

وأضاف البلاغ ان الصندوق يضع على ذمة منظوريه البريد الالكتروني mindari@cnss.tn للإجابة على جميع الاستفسارات.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218107

Bounouh  ()  |Mardi 05 Janvier 2021 à 11h 20m |           
Comment faire et remplir pour le déclaration de salaires néant



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 05 جانفي 2021 | 21 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:19 14:59 12:32 07:32 06:00
11°
 15° % 40 :الرطــوبة
تونــس
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-717°-821°-1019°-1226°-15
  • Avoirs en devises
    22945,2

  • (4 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,32555 DT        1$ =2,70466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 jan)   3234,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة