وزارة الداخلية "سيتم التطبيق الجدي للتراتيب الجاري بها العمل بخصوص حظر الجولان"

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اكدت وزارة الداخلية أن وحداتها الامنية ستتولى التطبيق الجدي للتراتيب الجاري بها العمل بخصوص حظر الجولان على كل المخالفين لهذا الاجراء ودعت الوزارة في بلاغ اصدرته ظهر اليوم الاحد،عموم المواطنين إلى احترام توقيت انطلاق حظر الجولان بكل دقة وذلك في إطار مواصلة تطبيق مقتضيات البروتوكول الصحي بما في ذلك فرض حظر التجوال من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي.يشار الى انه تم الاعلان في 22 ديسمبر2020 عن التمديد في جملة من الإجراءات التي تم الإتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المستجدّ والتي تتمثل بالخصوص في الإلتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية إلى غاية يوم 15 جانفي 2021 ومواصلة تطبيق حظر الجولان ومواصلة منع التنقل بين الجهات ما عدا في الحالات الإستثنائية والطارئة الى جانب منع جميع التجمعات والتظاهرات والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الإحتفالات برأس السنة .