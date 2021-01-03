الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 3 جانفي 2021

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سليانة : تسجيل 19 إصابة مؤكدة من بين 70 تحليلا خلال حملة تقصي ميداني لفيروس كورونا في بوعرادة

المنستير: حالة وفاة و36 حالة تعاف و116 إصابة جديدة

صفاقس: تسجيل 4 وفيات جديدة و141 إصابة بفيروس "كورونا" مقابل تماثل 312 شخصا للشفاء

المهدية - كوفيد 19: تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 69 بمدينة المهدية

المنستير: حالة وفاة و36 حالة تعاف و116 إصابة جديدة

القصرين : رصد 46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعدم تسجيل أيّة وفاة



قابس : تسجيل حالتي وفاة و124 اصابة جديدة بكورونا

سوسة : ارتفاع عدد الوفيات بسوسة الى 322 حالة وفاة

توزر: 27 إصابة جديدة بكوفيد - 19 و3068 متعاف من الفيروس

61 إصابة جديدة بفيروس كورونا بولاية تونس خلال24 ساعة الماضية

حالة وفاة و 37 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 134حالة شفاء بولاية منّوبة

حالتا وفاة بكورونا بمجاز الباب و19 اصابة جديدة بالفيروس بباجة

أسفرت حملة التقصي الميداني لفيروس كورونا و التي نظمتها اليوم الأحد الإدارة الجهوية للصحة بسليانة في معتمدية بوعرادة عن تسجيل 19 إصابة مؤكّدة من بين 70 تحليلا تمّ إجراؤها أي بنسبة 27 بالمائة وفق ما صرح به كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير لــ(وات).وأضاف المتحدث ذاته أنه سيتم خلال الأسبوع القادم تنظيم حملات مماثلة بعدد من معتمديات الجهة، مضيفا أن عدد الإصابات بلغ بولاية سليانةذ منذ بداية الجائحة إلى غاية أمس السبت 1854 إصابة مؤكدة فيما بلغ عدد الوفيات 94 حالة لافتا إلى أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 221 حالة.يذكر أن عدد الإصابات في صفوف مهنيي الصحة بلغ 197 حالة.سجلت ولاية المنستير، حالة وفاة و36 حالة تعاف و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق اخر حصيلة، امس السبت، قدمها المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير الى 5967 فيما بلغ عدد الاصابات 8187 اصابة والوفيات 187، منذ شهر مارس 2020، حسب اخر حصيلة محيّنة امس السبت على الساعة الثامنة مساء.وبيّن الببة أنّ الإصابات الجديدة شملت 9 معتمديات من جملة 13 معتمدية بولاية المنستير وهي تتوزع على البقالطة (22) والمكنين (21) ونفس العدد بصيادة لمطة بوحجر فيما بلغت بقصر هلال 17 والمنستير (13) وطبلبة 6 وجمال مثلها وقصيبة المديوني (5) وبنبلة (2) و3 إصابات غير محدد مكانها.وتعدّ ولاية المنستير 2033 حالة مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد و5270 شخصا في الحجر الصحي الذاتي أو تحت المتابعة الصحية في حين استكمل 37 ألفا و883 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي أو المتابعة الصحية حسب ذات المصدر.وبلغ مجموع اختبارات تقصي فيروس كورونا المستجد 35 ألفا و82 تحليلا منها 395 تحليلا جديدا.وأفاد المدير الجهوي للصحة أنّ نسبة الإصابة لكلّ 100 ألف ساكن تطورت على مستوى معتمدية جمّال، خلال الفترة 19 ديسمبر 2020 -1 جانفي 2021، إلى 149 فاصل 74 إصابة مقابل 249 فاصل 76 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بالجهة.وأضاف الببة أنّ كلّ معتمديات الجهة باستثناء معتمديتي بني حسان وزرمدين سجلت خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة، (حتى 1 جانفي 2021)، 100 إصابة فما فوق لكلّ 100 ألف ساكن في حين تراوحت الإصابات ببني حسان وبزرمدين، خلال نفس الفترة، بين 50 و100 إصابة لكل 100 ألف ساكن.رصدت في ولاية صفاقس خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة 4 وفيات جديدة و141 إصابة بفيروس "كورونا" مقابل تماثل 312 شخصا للشفاء مسجّلة بذلك تراجعا نسبيا من حيث عدد الإصابات التي كانت بلغت أمس السبت 523 إصابة وعدد الوفيات التي بلغت 6 وفيات.وأفادت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الأحد على صفحتها الرسمية أن العدد الجملي للوفيات بلغ 318 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية 13254 حالة في حين ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 9902 شخصا.ويقيم حاليا بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس 16 مصابا بالفيروس وبقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 86 مصابا وبالمصحات الخاصة 80 مصابا.جديد بالذكر أن عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء بولاية صفاقس منذ ظهوره بلغ حاليا 50 ألفا و840 تحليلا.ذكرت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الأحد،انه تم تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو ما كشفته نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 342 عينة.وتعود 69 إصابة جديدة للدائرة الصحية بالمهدية فيما توزعت بقية الإصابات، حسب الدوائر الصحية، إلى 31 بالجم و15 بقصور الساف و14 بالشابة و4 بكل من السواسي وسيدي علوان وإصابتين (02) بشربان.وسجلت الجهة، وفق نفس المصدر، حالتي وفاة لمواطنة من السواسي تبلغ من العمر 69 سنة ومواطن من شربان عن عمر ناهز 43 عاما.وتماثل، في المقابل، 108 مصابين بالفيروس التاجي للشفاء التام وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 2832 حالة.وارتفع إجمالي الإصابات بكامل الولاية، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة، إلى 3904 منها 97 حالة وفاة و973 حالة نشطة (حاملة للفيروس).سجلت ولاية المنستير، حالة وفاة و36 حالة تعاف و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق اخر حصيلة، امس السبت، قدمها المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير الى 5967 فيما بلغ عدد الاصابات 8187 اصابة والوفيات 187، منذ شهر مارس 2020، حسب اخر حصيلة محيّنة امس السبت على الساعة الثامنة مساء.وبيّن الببة أنّ الإصابات الجديدة شملت 9 معتمديات من جملة 13 معتمدية بولاية المنستير وهي تتوزع على البقالطة (22) والمكنين (21) ونفس العدد بصيادة لمطة بوحجر فيما بلغت بقصر هلال 17 والمنستير (13) وطبلبة 6 وجمال مثلها وقصيبة المديوني (5) وبنبلة (2) و3 إصابات غير محدد مكانها.وتعدّ ولاية المنستير 2033 حالة مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد و5270 شخصا في الحجر الصحي الذاتي أو تحت المتابعة الصحية في حين استكمل 37 ألفا و883 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي أو المتابعة الصحية حسب ذات المصدر.وبلغ مجموع اختبارات تقصي فيروس كورونا المستجد 35 ألفا و82 تحليلا منها 395 تحليلا جديدا.وأفاد المدير الجهوي للصحة أنّ نسبة الإصابة لكلّ 100 ألف ساكن تطورت على مستوى معتمدية جمّال، خلال الفترة 19 ديسمبر 2020 -1 جانفي 2021، إلى 149 فاصل 74 إصابة مقابل 249 فاصل 76 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بالجهة.وأضاف الببة أنّ كلّ معتمديات الجهة باستثناء معتمديتي بني حسان وزرمدين سجلت خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة، (حتى 1 جانفي 2021)، 100 إصابة فما فوق لكلّ 100 ألف ساكن في حين تراوحت الإصابات ببني حسان وبزرمدين، خلال نفس الفترة، بين 50 و100 إصابة لكل 100 ألف ساكن.رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين مساء أمس السبت ، 46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وذلك عقب صدور نتائج 144 تحليلا مخبريا ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالجهة منذ بدء الجائحة إلى حدود اليوم الأحد الى 3939 إصابة .في المقابل بلغ عدد حالات الوفاة 169 حالة وفاة علما بأنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة وفق ما أفاد به (وات) المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني .سجّلت الجهة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا بكل من مطماطة الجديدة وقابس المدينة ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 153 حالة، وفق ما ذكره اليوم لمراسل (وات) منسّق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران.وبّين جبران أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتائج 250 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 124 من هذه النتائج كانت إيجابية، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزّع الى 54 إصابة في وذرف و25 إصابة بكل من قابس الجنوبية وقابس المدينة و07 إصابات بقابس الغربية و05 إصابات بالحامة و04 إصابات بالمطوية وإصابتين (02 ) بمارث وإصابة واحدة (01 ) بكل من غنوش ومطماطة القديمة.وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 4328 شخصا من بين 5454 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 1024 حالة من بينها 348 حالة بقابس الجنوبية و274 حالة بقابس المدينة و101 حالة بالحامة و76 حالة بمطماطة الجديدة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، مساء امس السبت، عن 7 حالات وفاة جديدة لمصاب بفيروس بكورونا تم تسجيلها أيام 31 ديسمبر 2020 ويومي 1 و2 جانفي 2021، ليرتفع مجموع الوفيات بالجهة، إلى 322 حالة وفاة منذ بداية الجائحة منها 314 حالة وفاة بعد إعادة فتح الحدود وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، وفق اخر تحيين، عن تسجيل 74 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع مجموع الإصابات الى 9838 إصابة منها 9749 تم احتسابها منذ اعادة فتح الحدود فيما استقر عدد حالات التعافي عند 7836 حالة ويقيم حاليا 96 مريضا من الجهة و24 مريضا اخرون من ولايات اخرى بمستشفيات ولاية سوسة ومصحاتها الخاصة من بينهم 24 مريضا في حالة انعاش عمادرصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 63 تحليل مخبري وردت نتائجها مساء السبت توزعت الى 26 إصابة في معتمدية توزر واصابة واحدة بمعتمدية تمغزة.وارتفع اجمالي المتعافين من الفيروس وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني، الى 3068 متعاف من جملة 3541 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس وبين براني، بخصوص الحالات الموجودة في المستشفيات أنها تتوزع الى ثلاثة مصابين في قسم الإنعاش الطبي و7 في قسم كوفيد - 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و6 في نفس القسم بمستشفى دقاش ومصابين اثنين في قسم كوفيد -19 بمستشفى نفطة.وتنطلق المصالح الصحية بداية من يوم غد الاثنين في حملات تقصي فيروس كورونا بواسطة التحاليل السريعة في الإدارات العمومية.سجلت ولاية تونس، خلال 24 ساعة الماضية، 61 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات، منذ فتح الحدود في 27 جوان 2020، إلى 8139 إصابة، استنادا الى المدير الجهوي للصحة، طارق بن ناصر.وأكّد بن ناصر في تصريح لـ"وات "، الأحد، وجود 296 حالة مؤكدة مقيمة بين المستشفيات العمومية (198 حالة) والمصحات الخاصة (98 حالة).وأفاد المسؤول أنّ ولاية تونس سجلت، في 24 ساعة المنقضية، حالتي وفاة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للوفايات، من 27 جوان 2020، إلى 544 حالة وفاة مقابل شفاء 6558 شخصا و1037 شخصا لايزال حاملا للفيروس.وأشار الى أنّ نتائج الفحوصات السّريعة للتقصي من وباء كورونا، التي خضع لها 811 شخصا من السيجومي ودائرة الكبارية ودائرة قرطاج وحي الخضراء وباب سويقة، بين 28 و30 ديسمبر 2020، أثبتت وجود 128 إصابة بفيروس كورونا، أي بنسبة تقارب 16 بالمائة واغلبها لا تحمل اعرض الإصابة بالفيروس.وقال المدير الجهوي للصحة، في نفس السياق، إن ّ الفحوصات السريعة لتقصي كوفيد - 19 كورونا تعدّ السّبب الرئيسي في تطور عدد الحالات والإصابات المكتشفة خلال هذه الفترة وكذلك الكشف عن الحالات غير الحاملة للأعراض والتي تكون سببا رئيسيا في انتشار العدوى، وفق تقديره.وشدّد على أهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداء الكمامات واحترام مبدإ التّباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحدّ من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شانها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد.سجّلت ولاية منّوبة 38، أمس السبت، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة لمسنّ، يبلغ 71 عاما، بدوّار هيشر، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدّور، لصحفية مكتب "وات" بمنّوبة.وبيّنت قدّور ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2857 حالة، وبلوغ عدد الحالات النشيطة 659 حالة بالنظر الى زيادة عدد الحالات الجديدة بعد التّقصي بالاختبارات السريعة، منها 656 حالة تخضع، حاليا، لإجراء العزل الصحي الذاتي و ثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (279 حالة) وطبربة (224) ووادي الليل (47) والجديدة (39) والمرناقية وبرج العامري (19) لكل منهما والبطان (17) و دوار هيشر (15 حالة).يذكر أنّ ولاية منّوبة سجّلت، منذ بداية الجائحة والى اليوم، 3720 اصابة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 204 حالة مع شفاء 2857 حالة.توفي، امس السبت، بالمستشفي الجهوى بمجاز الباب من ولاية باجة رجل عمره 73 سنة واخر عمره 74 سنة جراء اصابتهما بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 91 شخصا .واثبتت التحاليل الفيروسية المجراة امس وجود 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بباجة اغلبهم بمدينة باجة (15 حالة ) اضافة الى وجود 3 حالات بنفزة وحالة واحدة بمجاز الباب ليرتفع عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية جائحة كورونا بالجهة الى 2999 حالة.وقد بلغت نسبة الشفاء من الفيروس، حتى امس السبت، 76ر88 بالمائة بوصول عدد المتعافين الى 2662 شخصا حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.