الرابطة الاولى - تعيينات حكام الدفعة الاولى لمقابلات الجولة السادسة

وات - في ما يلي تعيينات حكام الدفعة الاولى لمباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاحد دون حضور الجمهور
في ملعب نجيب الخطاب (س 13) اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي محمد شعبان
في ملعب بوجمعة الكميتي (س 14) الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان الصادق السالمي
في ملعب خواجة (س 14) مستقبل الرجيش اتحاد بنقردان ماهر الحرابي
في ملعب رادس (س 16) النادي الافريقي - نجم المتلوي نصر الله الجوادي
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في ملعب نجيب الخطاب (س 13) اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي محمد شعبان
في ملعب بوجمعة الكميتي (س 14) الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان الصادق السالمي
في ملعب خواجة (س 14) مستقبل الرجيش اتحاد بنقردان ماهر الحرابي
في ملعب رادس (س 16) النادي الافريقي - نجم المتلوي نصر الله الجوادي
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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