   Abdelhalim Hafed - أي دمعة حزن لا لا لا لا  

الرابطة الاولى - تعيينات حكام الدفعة الاولى لمقابلات الجولة السادسة

Publié le Samedi 02 Janvier 2021 - 15:52 قراءة: 0 د, 22 ث
وات - في ما يلي تعيينات حكام الدفعة الاولى لمباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاحد دون حضور الجمهور


في ملعب نجيب الخطاب (س 13) اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي محمد شعبان


في ملعب بوجمعة الكميتي (س 14) الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان الصادق السالمي

في ملعب خواجة (س 14) مستقبل الرجيش اتحاد بنقردان ماهر الحرابي

في ملعب رادس (س 16) النادي الافريقي - نجم المتلوي نصر الله الجوادي

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217988



En continu

Toutes les news

الأحد 03 جانفي 2021 | 19 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:18 14:57 12:31 07:32 06:00
15°
 15° % 24 :الرطــوبة
تونــس
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
15°-713°-614°-714°-720°-10
  • Avoirs en devises
    23040,0

  • (31 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30847 DT        1$ =2,70396 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 dec)   2160,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة