الرابطة الاولى - تعيينات حكام الدفعة الاولى لمقابلات الجولة السادسة

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في ما يلي تعيينات حكام الدفعة الاولى لمباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاحد دون حضور الجمهورفي ملعب نجيب الخطاب (س 13) اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي محمد شعبانفي ملعب بوجمعة الكميتي (س 14) الاولمبي الباجي - مستقبل سليمان الصادق السالميفي ملعب خواجة (س 14) مستقبل الرجيش اتحاد بنقردان ماهر الحرابيفي ملعب رادس (س 16) النادي الافريقي - نجم المتلوي نصر الله الجوادي