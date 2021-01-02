مجلش شورى حركة النهضة ينتخب المكتب التنفيذي الجديد للحزب

وات -

انتخب مجلس شورى حركة النهضة المكتب التنفيذي الجديد للحزب، الذي تمّ حلّه من قبل رئيس الحركة راشد الغنوشي في شهر ماي الماضي.وأفاد بيان صادر اليوم السبت عن الحزب، بأن الدورة الـ47 لمجلس شورى حركة النهضة، الذي انعقد عن بعد يومي الخميس والجمعة الفارطين، خصّص لتزكية أعضاء المكتب التنفيذي الجديد بطلب من رئيس الحركة، طبق الصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي، حسب قائمة مفصلة في الأعضاء والمهام، عرضها رئيس الحركة على مجلس الشورى، عملا بأحكام الفصل 34 من القانون الأساسي.ويعتبر عضوا بالمكتب التنفيذي للحركة، كل من تحصل على خمسين زائد واحد من عدد المصوتين، على ألا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.وعليه فكل من تحصل على خمسين صوتا يعتبر عضوا بالمكتب التنفيذي، وفق نص البيان.وقد بلغ عدد المشاركين في الدورة 47 لمجلس الشورى 112 مشاركا، في حين بلغ عدد المشاركين في التصويت 90 مصوتا.1. الهادي التريكي (مكتب الحكم المحلي ) 68 صوتا2. منذر الونيس (مكتب الصحة والضمان الاجتماعي) 67 صوتا3. رضا الباروني (مكتب التواصل) 66 صوتا4. عبد الفتاح تريمش (مكتب شؤون المناضلين والعدالة الانتقالية) 65 صوتا5. الطاهر خير (مكتب التعليم العالي) 63 صوتا6. راشد الكحلاني (مكتب الشباب) 62 صوتا7. العجمي الوريمي (نائب مكلف بالفضاء الاستراتيجي) 61 صوتا8. وسيلة الزغلامي (نائب مكلف بقطاع المرأة والأسرة) 61 صوتا9. نور الدين البحيري (نائب مكلف بالفضاء السياسي الخارجي) 60 صوتا10. نور الدين العرباوي (المكتب السياسي) 59 صوتا11. علي العريض (نائب مكلف بالفضاء الداخلي) 58 صوتا12. خليل البرعومي (المكتب الإعلامي) 57 صوتا13. الصحبي عتيق (الهيكلة والتنظيم ) 56 صوتا14. محمود جاب الله (مكتب المجتمع المدني) 56 صوتا15. عبد الستار رجب (مكتب التأهيل والأكاديمية) 53 صوتا16. عبد اللطيف المكي (نائب مكلف بالعلاقات مع المنظمات الوطنية) 51 صوتا17. زينب براهمي (مكتب الشؤون القانونية) 50 صوتا2- بقية النتائج‪:‬18. فتحي العيادي (الناطق الرسمي) 49 صوتا19. رضا السعيدي (مكتب الدراسات) 48 صوتا20. عبد الرؤوف البدوي (مكتب الانتخابات) 46 صوتا21. رضا ادريس (العلاقة مع الشورى والاعداد للندوة السنوية) 46 صوتا22. رفيق عبد السلام (مكتب العلاقات الخارجية) 45 صوتا23. بدر الدين عبد الكافي (مكتب الناشئة) 43 صوتا24. محمد القوماني (مكتب المنظمات المهنية) 43 صوتا25. محمد محسن السوداني (المكتب الثقافي) 43 صوتا26. محمد محجوب (مكتب الاطارات) 39 صوتا27. انور معروف (مكتب فضاء الحكم) 38 صوتا28. سيدة الونيس (ناطقة باللغات الاجنبية) 37 صوتا29. الهادي بن خليفة (مكتب التعليم) 36 صوتا30. محسن النويشي (العلاقة بين التنفيذي والمؤتمر) 35 صوتايشار إلى أن المكلف بالاعلام بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة خليل البرعومي، كان صرح ل (وات) يوم 11 ماي الماضي، أن رئيس الحركة راشد الغنوشي قرر حل المكتب التنفيذي للحركة، وأعلن المكتب الحالي مكتب تصريف أعمال، مضيفا ان قرار الغنوشي جاء في اطار تقييمه لعمل المكتب وفي إطار التفاعل مع المستجدات.ويبلغ عدد أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، حسب المصدر ذاته، 28 عضوا و4 مستشارين وأربعة مكلفين بمهام ومقرر واحد.