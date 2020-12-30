مؤشر الإنتاج الصناعي يتراجع بنسبة 3ر5 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2020

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أظهرت نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2020 تراجعا في حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 3ر5 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.ويعزى ذلك، أساسا، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء، إلى التراجع المسجل في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8ر15 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4ر18 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 0ر15 بالمائة.كما تراجع قطاع الورق والورق المقوى بنسبة 9ر12 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 9ر17 بالمائة وقطاع منتجات من المطاط واللدائن بنسبة 9ر11 بالمائة وقطاع المواد الكيميائية بنسبة 7ر2 بالمائة وقطاع المواد الكيميائية بنسبة 7ر2 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 0ر5 وقطاع المناجم بنسبة 2ر6 بالمائة.في المقابل سجل قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية ارتفاعا بنسبة 1ر5 نتيجة الارتفاع المسجل في إنتاج زيت الزيتون، كما سجل قطاع تكرير النفط ارتفاعا ملحوظا نتيجة استئناف النشاط في الشركة التونسية لصناعات التكرير " ستير".وأفرزت نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي خلال شهر أكتوبر من سنة 2020 تراجعا في حجم الإنتاج بنسبة 8ر3 بحساب الانزلاق السنوي، ويعزى ذلك، أساسا، وفق المصدر ذاته، إلى التراجع المسجل في إنتاج قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 0ر4 وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 1ر1 وقطاع المواد الكيميائية بنسبة 2ر11 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 2ر9 بالمائة.كما تراجع حجم الإنتاج في قطاع منتجات من المطاط واللدائن بنسبة 4ر15 بالمائة، وفي قطاع الطاقة بنسبة 7ر18 وقطاع المناجم بنسبة 8ر29 بالمائة.في المقابل سجل قطاع تكرير النفط ارتفاعا ملحوظا وذلك نتيجة استئناف الشركة التونسية لصناعات التكرير " ستير" نشاطها بعد التوقف الشبه كلي في السنة الفارطة.